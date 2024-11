Expertos advierten del aumento de aranceles tras la victoria de Trump y su impacto en el PIB europeo

El candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, volverá a la Casa Blanca cuatro años después tras asegurarse la victoria en las elecciones del martes, y los expertos recuerdan que Trump ha propuesto durante la campaña electoral aranceles del 10% a la importación sobre todos los productos fabricados en el extranjero y de hasta el 100% sobre todos los vehículos importados.

Una situación que preocupa a los inversores, ya que se espera que su vuelta a la Avenida Pennsylvania 1600 pueda suponer una amenaza al crecimiento del mercado de coches eléctricos o híbridos impulsado recientemente frente a los europeos por las elevadas subvenciones ligadas a la Ley de Reducción de la Inflación firmada en 2022 y que destinoó202.000 millones de euros a las energías limpias.

Este texto legislativo provocó que las ventas de coches eléctricos fabricados en Estados Unidos se dispararan un 55% en el último año, impulsadas por los recortes fiscales y los incentivos federales. Los créditos fiscales son de hasta 7.500 dólares (unos 6875 euros) para los comparadores de coches eléctricos y de hasta 4.000 dólares (unos 3.664 euros) para la adquisición de coches eléctricos de ocasión.

"Aunque los aranceles no se lleguen a implementar por completo, las empresas podrían posponer sus decisiones de inversión hasta que tengan claro qué va a pasar", advierten desde la gestora DWS en una postura a la que se unen otras casas de inversión consultadas por Europa Press, como Schroders donde dan prácticamente por hecha la entrada en vigor de estas trabas al comercio, al advertir de que el republicano "ya ha preparado el terreno para implementar rápidamente estas políticas".

No obstante, en Franklin Templeton creen que no se debe dar por aplicada la subida de aranceles "en la escala y el alcance previstos" porque aseguran que existe parte de una "retórica electoral" que, posteriormente, podrá ser aplicada o no.

Por su parte, el equipo de estrategia de Banca March dice que el mercado de la deuda está poniendo en precio que el giro republicano en Estados Unidos afectará negativamente al crecimiento europeo por la entrada de nuevos aranceles que limiten las exportaciones y esto "deprime las TIRES".

Además, Lombard Odier insiste en que el efecto de estos aranceles podría traducirse en una subida de tipos futura en Estados Unidos más allá de lo que está descontando el mercado hasta este momento, que lastraría al Viejo Continente.

Desde Nextep Finance, adelantan que esta posible subida de aranceles será la "piedra angular" de la política económica de la próxima Casa Blanca. La estrategia del magnate será, según ha dicho él mismo durante la campaña electoral y recuerdan desde la firma, emplear el dinero de los aranceles para compensar el impacto "negativo" sobre el deuda y el déficit de las bajadas de impuestos que tiene previsto acometer.

En respuesta, Generali Invesments dice que China estará preocupada por un "fuerte aumento" de los aranceles provocando un futuro paquete de estímulo fiscal "más audaz" en el gigante asiático.