Testigo dice que instó a exmarine acusado de homicidio en Nueva York a soltar a la víctima

Nueva York, 4 nov (EFE).- Un testigo en el juicio en Nueva York contra el exmarine estadounidense Daniel Penny, acusado de homicidio por aplicar una llave de estrangulamiento mortal a un afroamericano en el metro en 2023, dijo hoy que le instó a soltar a la víctima.

Larry Goodson, de 51 años, era uno de los pasajeros que viajaban en el vagón cuando Penny inmovilizó a Jordan Neely, un hombre sin techo con problemas de salud mental que estaba gritando, y afirmó que en ningún momento se sintió amenazado por la víctima.

"No me amenazaba. No tenía miedo. Este individuo no me estaba amenazando", afirmó Goodson desde el estrado en el juicio, de acuerdo con el New York Post, y también recordó que Penny ignoró sus súplicas.

“Le dije que si defecaba o se orinaba encima (Neely), lo dejara ir porque lo mataría”, agregó Goodson.

El testigo, además, aseguró que Penny estaba "en un trance" y no respondió cuando le pidió que soltara a Neely, de 30 años, ni cuando otro pasajero intentó ayudar al hombre, que era un imitador de Michael Jackson.

La confrontación en el metro el 1 de mayo de 2023 surgió luego de que Neely gritara a los pasajeros que tenía hambre y sed, y que estaba “listo para morir”.

Penny le aplicó a Neely una llave de estrangulamiento durante 5 minutos y 55 segundos, e incluso continuó haciéndolo cuando los pasajeros ya habían dejado el vagón en la siguiente parada, según indicó la Fiscalía durante la apertura del juicio el pasado 1 de noviembre.

El acusado ha dicho que se estaba protegiendo a sí mismo y a otros pasajeros.

En la sesión de hoy, el jurado pudo ver dos vídeos de suceso grabados por un estudiante y un periodista, y ante los que Andre Zachary, el padre de Neely, abandonó la sala.

Entre los vídeos había uno de 4 minutos y 55 segundos que hizo el periodista mexicano Juan Vázquez, al que se le pidió al autor hacer un análisis de las imágenes, en las que se ve a Penny agarrando el cuello de Neely en el suelo del vagón mientras pasajeros le suplican que lo deje ir.

De acuerdo con el juez, el juicio contra Penny podría durar hasta seis semanas y está previsto que testifiquen otros pasajeros que iban en el vagón en el que murió la víctima. EFE

