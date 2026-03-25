La UE elegirá este miércoles la sede de la Autoridad Aduanera a la que aspira Málaga

Entre los factores que influirán en la decisión para albergar la sede de la nueva Autoridad Aduanera Europea (EUCA) se encuentran la capacidad de la ciudad candidata para poner en funcionamiento la infraestructura de manera inmediata, así como la disponibilidad de servicios públicos esenciales para los trabajadores y sus familias. Según informó la Unión Europea, estos aspectos serán determinantes en la votación que se celebrará este miércoles, 25 de marzo, donde nueve ciudades europeas aspiran a convertirse en el centro de esta agencia clave para la gestión aduanera del bloque.

De acuerdo con la información proporcionada por la UE, Málaga figura entre las localidades que presentaron su candidatura oficial, junto a Lieja en Bélgica, Zagreb en Croacia, La Haya en los Países Bajos, Oporto en Portugal, Varsovia en Polonia, Roma en Italia, Bucarest (la fuente menciona Budapest, pero se asume Bucarest por la ubicación), y Lille en Francia. El medio detalla que Lille y Zagreb se encuentran entre las favoritas en las estimaciones previas a la votación, mientras que las otras ciudades mantienen expectativas sobre sus posibilidades en un proceso considerado altamente competitivo.

Durante el proceso decisorio, la fecha en que cada ciudad pueda habilitar las instalaciones plenamente para el funcionamiento de la EUCA será una de las variables principales tomadas en cuenta por los votantes. A esto se suman criterios relacionados con la accesibilidad del lugar, como la conectividad tanto local como internacional, así como la existencia de infraestructura educativa y sanitaria capaz de satisfacer las necesidades de los empleados de la agencia y de sus familias. Como parte de la valoración, tanto el Consejo como el Parlamento Europeo examinarán si la ciudad candidata ofrece garantías suficientes de acceso al mercado laboral y de servicios de seguridad social para los futuros residentes vinculados a la agencia.

Otra consideración fundamental en el proceso de selección será asegurar el equilibrio geográfico en la asignación de agencias europeas entre los Estados miembro, según consignó la UE, de manera que la ubicación definitiva refleje un reparto equitativo de instituciones dentro del bloque.

La creación de la Autoridad Aduanera Europea, según detalló la fuente europea, tiene como misión central coordinar la acción aduanera y reforzar el trabajo de las autoridades nacionales de aduanas mediante directrices homogéneas para toda la Unión. El objetivo de la agencia incluye la implantación de un Centro Aduanero de Datos de escala europea, destinado a sustituir los sistemas nacionales individuales de declaración aduanera por una solución común que optimice la gestión y el intercambio de información.

El proceso de elección de la ciudad que acogerá la sede se lleva a cabo bajo un procedimiento específico acordado entre la Eurocámara y el Consejo. Según publicó la fuente institucional, ambos órganos realizarán votaciones por separado pero de modo simultáneo el miércoles por la mañana, con el propósito de preseleccionar dos ciudades candidatas por cada organismo. Una vez identificadas las ciudades preseleccionadas, los equipos negociadores del Consejo y de la comisión de Mercado Interior del Parlamento Europeo celebrarán una reunión conjunta orientada a consensuar el destino final entre las ciudades finalistas.

En el escenario en que ambas instituciones seleccionen la misma ciudad durante la fase de preselección, dicha candidatura quedaría automáticamente designada como sede de la nueva agencia europea. Si no hubiera coincidencia entre los organismos, se activará una ronda de votación conjunta en la que participarán las ciudades preseleccionadas. Para que una ciudad resulte ganadora en esta etapa, será necesario que consiga una doble mayoría: al menos 14 votos de representantes tanto del Consejo como del Parlamento Europeo en la primera vuelta de votación. Si ninguna sede alcanzara este requerimiento, el procedimiento contempla sucesivas vueltas de votaciones hasta lograr consenso sobre la ubicación de la Autoridad.

El proceso de selección de la sede de la EUCA marca un paso relevante en las políticas de integración y transformación aduanera en la Unión Europea, al centralizar la gestión de datos y agilizar los procedimientos administrativos. Según reportó la fuente europea, la Agencia persigue una modernización integral del sistema aduanero y busca reforzar la cooperación entre los países miembros en la supervisión de mercancías, simplificando trámites y promoviendo la seguridad y eficiencia de los intercambios comerciales tanto dentro del bloque como hacia fuera.

Las ciudades candidatas han expuesto las ventajas competitivas de sus ofertas en cuanto a rapidez en la puesta en funcionamiento de las instalaciones, la calidad y disponibilidad de servicios públicos y la integración de sus propuestas en la estrategia de cohesión territorial europea. Según recogen las presentaciones oficiales publicadas por la UE, esta decisión influirá tanto en el desarrollo local de la ciudad seleccionada como en el funcionamiento futuro de las operaciones aduaneras europeas, en un contexto de creciente tránsito de bienes y expansión del comercio internacional dentro del mercado único.