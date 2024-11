Isa Pantoja desvela el importante paso que ha dado tras la entrevista de Asraf

Han pasado ya casi tres semanas desde que Isa Pantoja decidió poner punto y final a su relación con su madre concediendo una desgarradora entrevista en '¡De Viernes!' en la que, además de confesar que se había sentido abandonada "como un perro" por Isabel Pantoja -"Mi madre vive, pero es como si me hubiese quedado huérfana otra vez" admitía completamente rota-, relató los desprecios y humillaciones que sufrió en Cantora por parte de su familia, que siempre la hizo sentir que no era una más por no tener su sangre.

Tras estas durísimas declaraciones, el pasado viernes era su marido, Asraf Beno, el que se sentaba en el plató del programa de Mediaset presentado por Santi Acosta y Bea Archidona para aplaudir la valentía de Isa al relatar su historia, y arremeter contra la cantante de 'Se me enamora el alma' y contra Kiko Rivera -al que ha definido como un "cabrón"- por cómo se han portado con la peruana.

Retomando poco a poco la normalidad, la pareja reaparecía más unida que nunca este lunes en El Puerto de Santa María, y la hija de Isabel Pantoja revelaba la importante decisión que ha tomado tras la entrevista de Asraf. Y es que tras reconocer que necesitaba ir a terapia con un profesional experto en tema de adopciones para gestionar todo lo que ha vivido, Isa ha confirmado que aunque está "bien, ya mejor" empezará a recibir ayuda psicológica "esta semana".

Y es que aunque ha recibido el apoyo incondicional y público de muchos de sus seres queridos -como el propio Asraf, su niñera Dulce o María del Monte-, y como nos cuenta "también de gente que no lo esperaba", aunque ha preferido no dar ningún nombre, es consciente de que tiene que ponerse en manos de terapeutas para superar su dolor por su ruptura definitiva con su madre.

Respecto a la reacción de Anabel Pantoja -que ha evitado 'mojarse' públicamente por la buena relación que tiene con sus tíos Isabel y Agustín Pantoja, y con su primo Kiko- Isa desvela que la influencer no se ha puesto en contacto con ella tras las duras declaraciones de Asraf contra su familia.