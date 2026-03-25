Crónica del Real Madrid - FC Barcelona Femení: 2-6

El marcador global del partido de ida entre Real Madrid y FC Barcelona Femení quedó 2-6 en el Estadio Alfredo di Stéfano, una diferencia significativa que deja prácticamente resuelta la serie a falta del encuentro de vuelta. Según publicó Europa Press, las jugadoras del Barcelona marcaron cinco goles, mientras que el Real Madrid apenas pudo responder con dos tantos, ambos obra de la colombiana Linda Caicedo, quien se consolidó como la principal figura local pese al amplio dominio visitante.

De acuerdo con la información de Europa Press, el conjunto azulgrana tomó ventaja desde los primeros minutos. Un pase de Patri Guijarro permitió que Ewa Pajor marcara el primer tanto al minuto 6, tras una asistencia de Alexia Putellas. La estrategia del entrenador Pere Romeu, que optó por situar a Clara Serrajordi junto a Guijarro y Putellas en el centro del campo, resultó efectiva para controlar el ritmo y poner presión sobre el mediocampo madridista. Poco después, Esmee Brugts amplió la cuenta al minuto 13 con un cabezazo que terminó superando a la portera Misa Rodríguez. El Barcelona estableció así una superioridad temprana que condicionó el desarrollo del partido, según detalló el mismo medio.

El Real Madrid, dirigido por Pau Quesada, presentó un esquema defensivo más conservador respecto a partidas anteriores frente al Barcelona. No presionó agresivamente al inicio y priorizó mantenerse a flote de cara al partido de vuelta en el Spotify Camp Nou, según consignó Europa Press. Las blancas encontraron dificultades para progresar en ataque, en parte por la constante vigilancia de Guijarro sobre jugadoras clave como Caroline Weir y por la escasez de balones para una Linda Caicedo que, pese al contexto, logró destacar en la ofensiva.

Linda Caicedo descontó para el Real Madrid al minuto 30, después de recibir un pase al espacio de Athenea del Castillo y superar la marca de Irene Paredes. Frente a Cata Coll, la colombiana resolvió con firmeza para anotar el 1-2, dando a la afición local su primer gol ante el Barcelona en la temporada y el primero en casa desde 2022. Sin embargo, la reacción fue breve: solo dos minutos después, Irene Paredes devolvió la tranquilidad a las catalanas al rematar de cabeza un tiro de esquina, reinstaurando la ventaja de dos goles para el Barcelona.

Tras el descanso, el Real Madrid intentó adelantar líneas, pero el Barcelona aprovechó los espacios abiertos. Un nuevo pase de Serrajordi dejó a Pajor sola frente a la portera blanca, y la delantera no falló al concretar el cuarto tanto al minuto 57. La entrada de Caroline Graham Hansen aportó mayor dinamismo a la ofensiva azulgrana, y poco después, Vicky López anotó el quinto gol a pase de la noruega, profundizando el dominio visitante. A pesar de estos golpes, Caicedo volvió a descontar al minuto 66, manteniendo su protagonismo en la delantera madrileña.

Europa Press también reportó que el desarrollo final del encuentro vio múltiples sustituciones y pausas, lo que bajó la intensidad del juego. Alexia Putellas cerró el marcador con un gol de penal al minuto 89, situando el marcador en el 2-6 definitivo. Con este resultado, se repitió el histórico resultado conseguido por el equipo masculino del Barcelona en 2009 en el Santiago Bernabéu, hecho que remarca la distancia actual entre ambos conjuntos femeninos.

En términos de alineaciones, según informó Europa Press, el Real Madrid formó con Rodríguez; Navarro, Méndez, Lakrar, Holmgaard; Däbritz, Angeldahl; Feller, Weir, Del Castillo y Caicedo. El FC Barcelona alineó a Coll; Batlle, Paredes, Camara, Brugts; López, Serrajordi, Guijarro, Putellas; López, Pajor y Pina. Las sustituciones incluyeron la entrada de varias jugadoras en ambos equipos, destacando los ingresos de Graham Hansen en el Barcelona y de Toletti, Keukelaar, Dorado y Ashley en el Real Madrid.

El partido fue seguido por 4.203 espectadores y estuvo dirigido por Maria Sole Ferrieri Caputi, quien amonestó al entrenador Pere Romeu minutos antes de finalizar el encuentro.

La eliminatoria quedó, según Europa Press, prácticamente sentenciada con esta victoria fuera de casa del FC Barcelona, permitiendo al equipo azulgrana un margen considerable de cara a la vuelta. El calendario prevé el segundo de los tres Clásicos consecutivos para el domingo siguiente, en el contexto de la Liga F Moeve, en medio de una temporada marcada por una nueva brecha competitiva entre los dos mayores clubes femeninos del fútbol español.