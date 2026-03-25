Rafael Nadal destaca la labor de su fundación como manera de generar una "oportunidad de futuro" para los niños

Al referirse a la situación internacional y a la incidencia de los conflictos armados, Rafael Nadal explicó que, aunque reconoce que la inestabilidad global puede llegar a afectar de distintas maneras, en el caso concreto de la Fundación Rafa Nadal, cerca del 90 por ciento del trabajo se realiza en territorio español, lo que limita el impacto directo de estos acontecimientos externos. A pesar de ello, Nadal reconoció que "la inestabilidad afecta a todos, de una manera u otra" y expresó su deseo de que el contexto mejore pronto, pues las guerras generan sufrimiento a muchas personas.

Según informó la Fundación Rafa Nadal, el exnúmero uno del tenis mundial participó este miércoles en la IV Gala de Premios de la organización, celebrada en la finca de Son Verí, donde atendió a diversos medios y abordó el sentido y el impacto de la labor que lleva adelante su entidad desde 2010. Nadal indicó que el propósito fundamental de su iniciativa consiste en que los niños y niñas cuenten con profesionales a su alrededor que les ayuden a "creer en ellos mismos" y a entender que la educación es una vía para abrir "oportunidades de futuro".

De acuerdo con lo publicado por la Fundación Rafa Nadal, el exjugador recalcó la importancia de crear entornos donde los menores se sientan seguros y respaldados durante su etapa de crecimiento. Destacó que el acompañamiento de expertos y el acceso a recursos adecuados forman parte central del trabajo de la fundación desde su establecimiento hace catorce años. En sus declaraciones, Nadal subrayó que los resultados obtenidos a lo largo de este tiempo han sido "increíblemente positivos" y afirmó que considera esta labor social como una forma efectiva de contribuir a la mejora de la sociedad.

El medio detalló que, al preguntársele sobre las consecuencias de la inestabilidad provocada por conflictos en otras regiones, como Oriente Próximo, en las actividades de la fundación, Nadal enfatizó que la entidad focaliza la mayor parte de sus esfuerzos en España. Reconoció, sin embargo, que ningún contexto internacional desfavorable pasa inadvertido y sostuvo que "las guerras no le gustan a nadie" dados los sufrimientos que conllevan para numerosos colectivos.

Durante la gala, Nadal expresó su esperanza de que el mundo evolucione hacia escenarios más estables, y reiteró la disposición constante de la fundación para seguir apoyando a los más jóvenes en su desarrollo personal y educativo. Según publicó la Fundación Rafa Nadal, el extenista señaló que contribuir al bienestar y al futuro de los niños mediante la educación es una tarea que considera prioritaria, y recalcó la necesidad de brindar oportunidades genuinas a las nuevas generaciones.

En sus intervenciones, Nadal defendió la participación de profesionales especializados para acompañar a los menores en los distintos proyectos de la fundación. Remarcó que este acompañamiento profesional resulta esencial para que los niños adquieran confianza y puedan aspirar a un futuro con mayores expectativas y posibilidades.

Tal como consignó la Fundación Rafa Nadal, desde el inicio de sus programas en 2010, la organización ha puesto especial atención en el desarrollo integral de la infancia, basando su trabajo en principios como la igualdad de oportunidades y el acceso a recursos educativos y sociales de calidad. Nadal añadió que el impacto positivo de la fundación se refleja en el seguimiento de los casos atendidos y en los testimonios de quienes han participado en las distintas actividades promovidas.

De acuerdo con lo reportado por el medio, Nadal no dejó de referirse al contexto actual, que definió como "difícil", y reiteró su deseo de que se produzcan mejoras a corto plazo. Además, consideró que los conflictos y la inestabilidad internacional repercuten, de una manera u otra, en todos los ámbitos sociales, más allá de la proximidad directa de los hechos. Insistió en la importancia de mantener y reforzar el trabajo educativo y social dentro de escenarios complejos.

La Fundación Rafa Nadal, según detalló el propio Nadal en la gala, hace hincapié año tras año en la necesidad de dotar de confianza y herramientas a los menores en situación de vulnerabilidad. El exdeportista explicó que el éxito de la entidad se fundamenta en el compromiso sostenido de su equipo y en la colaboración con otros actores sociales que permiten ampliar el alcance y la calidad de los programas implementados.

En sus palabras recogidas por la fundación, Nadal manifestó su deseo de que el trabajo realizado continúe ofreciendo resultados positivos en los próximos años y que la sociedad en conjunto valore la importancia de invertir en la educación y el bienestar de la infancia, considerándolo un motor de transformación social.

Diversos asistentes a la IV Gala de Premios de la Fundación Rafa Nadal coincidieron en señalar el impacto beneficioso de la organización desde sus inicios hasta la actualidad, destacando la continuidad de los proyectos y la atención centrada en las necesidades específicas de la infancia. El evento sirvió también para reconocer a profesionales y colaboradores que han contribuido al logro de los objetivos planteados.

Según indicó la Fundación Rafa Nadal en sus comunicados previos y durante la celebración de la gala, el enfoque global de la entidad se mantiene constante desde 2010, con la prioridad puesta en crear oportunidades reales para los jóvenes con el acompañamiento de expertos y una base educativa sólida. Rafael Nadal afirmó que la mejor forma de contrarrestar los efectos de las dificultades del entorno es precisamente fortalecer los cimientos desde la infancia y proveer a los niños de las herramientas necesarias para afrontar el futuro.