Gauff vence a Swiatek y avanza a semifinales de las Finales WTA y Pegula queda eliminada

La tenista estadounidense Coco Gauff se ha asegurado su pase a las semifinales de las Finales de la WTA, que se están celebrando en Riad, después de vencer este martes a la polaca Iga Swiatek (6-3, 6-4), campeona defensora, mientras que la checa Barbora Krejcikova se ha impuesto también en el Grupo Naranja a la estadounidense Jessica Pegula (6-3, 6-3), ya eliminada.

Gauff, número tres del ranking WTA, firmó la segunda victoria de su carrera ante la número dos mundial, que había ganado 11 de los 12 enfrentamientos anteriores y que rompe una racha de seis triunfos consecutivos en el 'torneo de maestras'. Este resultado le permite por el 2-0 en la fase de grupos y encabezar el Grupo Naranja, aunque su posición se determinará el jueves, cuando se enfrente a Krejcikova.

La norteamericana, que en su estreno había doblegado a su compatriota Pegula, no se enfrentó a puntos de 'break' en contra en un primer parcial que se llevó al ganar los cuatro últimos juegos. A pesar de todo, Swiatek reaccionó en la segunda manga y llegó a adelantarse en un par de ocasiones con roturas a las que su rival respondió con sendos 'contrabreaks'.

La igualdad se rompió en el último juego, en el que la polaca, que en su debut se impuso a Krejcikova, envió dos golpes de derecha largos que no perdonó una Gauff que cerró la contienda al resto. La estadounidense terminó la noche con 10 tiros ganadores y 33 errores no forzados, por los 15 tiros ganadores y 47 errores no forzados de Swiatek.

Por su parte, la campeona de Wimbledon, la checa Barbora Krejcikova, encontró pocos problemas para ganar a la número seis del mundo, Jessica Pegula, que se despide de sus opciones de meterse en semifinales. En una hora y nueve minutos, la europea se garantizó seguir con vida en el torneo; si gana a Gauff en dos sets, avanzará a 'semis'.

Krejcikova, número 13 mundial, logró el 'break' clave del primer set con Pegula sacando 3-3, y enlazó cuatro juegos ganados para conquistar el parcial. Con una ventaja de 2-0 en el segundo, tras tres quiebres consecutivos del servicio de Pegula, Krejcikova sufrió su única rotura del partido, pero un 'contrabreak' la encaminó hacia el triunfo.