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Milicias proiraníes de Irak reivindican un ataque contra una instalación diplomática de EEUU en el país

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Un centro de apoyo logístico utilizado por diplomáticos estadounidenses, ubicado en las proximidades del Aeropuerto Internacional de Bagdad, capital de Irak, ha sufrido un ataque este viernes, que ya ha sido reivindicado por milicias proiraníes del país, en medio de las represalias lanzadas por estos contra activos estadounidenses por la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán.

"Un nuevo ataque ha golpeado contra el perímetro del Aeropuerto Internacional de Bagdad, con el objetivo de alcanzar el área cercana al centro de apoyo logístico", según ha informado una fuente de seguridad a la agencia de noticias iraquí Shafaq.

Esta misma fuente ha señalado que los sistemas de defensa antiaérea que operan en las instalaciones no se han activado, sin especificar si ha habido víctimas como consecuencia del ataque.

Poco tiempo después del ataque, las milicias proiraníes Resistencia Islámica en Irak ha reivindicado el ataque a través de un comunicado recogido por Shafaq, en el que han admitido haber atacado con drones la 'Base Victoria' en Bagdad, en referencia a la base que el Gobierno estadounidense cedió a las autoridades iraquíes en 2011 y ahora alberga el centro de apoyo logístico para los diplomáticos nortemaricanos.

"Nuestras operaciones continuarán a un ritmo cada vez mayor", han advertido las milicias proiraníes, que han instado a la población civil a mantenerse alejada de las instalaciones estadounidenses en Irak.

Irak se ha visto afectado tanto por bombardeos de Estados Unidos e Israel a instalaciones y grupos proiraníes en el país como por los ataques lanzados por Irán en represalia por la ofensiva sorpresa contra su territorio, a los que se han unido milicias iraquíes próximas a la República Islámica, que han atacado las proximidades del Aeropuerto Internacional de Bagdad y la Embajada estadounidenses en la capital en varias ocasiones desde el comienzo del conflicto el 28 de febrero.

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