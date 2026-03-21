Siria condena los recientes bombardeos israelíes contra el sur del país

El balance oficial presentado por Damasco indicó que los enfrentamientos ocurridos desde julio de 2025 en Sueida dejaron cerca de 1.800 muertos, aunque existe preocupación porque la cifra real sea aún mayor. Según detalló la agencia oficial SANA, el comité encargado de investigar estos hechos señaló que durante los combates se produjeron “graves violaciones de los Derechos Humanos” que incluyeron asesinatos, saqueos, destrucción e incendio de viviendas, torturas e incitación a la violencia sectaria. En ese contexto, las autoridades sirias responsabilizaron a Israel por una “escalada peligrosa”, luego de que el Ejército israelí lanzara ataques a infraestructura militar en el sur de Siria tras recientes choques en la región de Sueida.

De acuerdo con lo publicado por SANA, el Ministerio de Asuntos Exteriores sirio condenó "en los términos más enérgicos el brutal ataque israelí que tuvo como objetivo la infraestructura militar en el sur de Siria". El comunicado oficial calificó el bombardeo como una agresión amparada en “pretextos endebles y argumentos fabricados”, en referencia a la justificación dada por el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, quien afirmó que la operación militar respondió a "los daños a la población drusa en Siria".

El medio SANA reportó que las autoridades de Damasco ven estos ataques como parte de una “política de escalada” por parte de Israel, acusando al gobierno israelí de intentar desestabilizar la región a través de lo que consideraron una “política de injerencia” en asuntos internos sirios. El Gobierno sirio advirtió sobre las consecuencias que esta situación podría generar y atribuyó a Israel la plena responsabilidad por las repercusiones de la actual escalada bélica.

Las autoridades sirias exhortaron, según consignó SANA, al Consejo de Seguridad de la ONU a actuar de manera urgente con el objetivo de frenar lo que describieron como “políticas de agresión y amenazas” por parte de Israel no solo hacia Siria sino también en perjuicio de otros Estados del área. Para el Ministerio de Asuntos Exteriores sirio, los últimos bombardeos constituyeron “un ataque descarado” contra la soberanía nacional y la integridad territorial del país.

La ofensiva israelí se produjo en un contexto de renovados enfrentamientos en Sueida. El jueves anterior a los ataques, fuerzas de seguridad sirias afirmaron haber detenido un supuesto intento de infiltración por parte de una milicia drusa en la zona, episodio que desencadenó nuevos combates, según la cadena Syria TV. La región ya venía marcada por la violencia registrada en meses previos, cuando se alcanzó un alto el fuego en julio de 2025 luego de un conflicto entre tribus beduinas aliadas de las autoridades y milicianos drusos.

La agencia SANA hizo referencia a la existencia de este alto el fuego, alcanzado tras los enfrentamientos entre diferentes grupos armados y agentes estatales, que dejó miles de fallecidos y un clima de permanente tensión. El comité de investigación sirio remitió denuncias sobre “incendio de viviendas”, “torturas” y violencia sectaria atribuida a los diversos actores implicados en los enfrentamientos.

Según consignó SANA, Israel citó como motivo de las incursiones su intención declarada de “proteger” a la minoría drusa, un grupo concentrado principalmente en Sueida y áreas próximas a los Altos del Golán. Este territorio fue arrebatado a Siria durante la Guerra de los Seis Días en 1967, posteriormente escenario de nuevos enfrentamientos durante la Guerra del Yom Kipur en 1973, hasta su anexión formal por parte de Israel en 1981.

De acuerdo con lo reportado por SANA, tras la salida de Bachar al Asad y la posterior toma de Damasco en diciembre de 2024 por fuerzas yihadistas y rebeldes liderados por Hayat Tahrir al Sham (HTS), Israel aumentó la frecuencia de las operaciones militares en territorio sirio. El líder de HTS, Ahmed al Shara, también identificado previamente como Abu Mohamed al Golani, encabeza en la actualidad el gobierno de transición sirio.

Tal como reconocen las informaciónes proporcionadas por SANA, Israel ha intensificado bombardeos y otras operaciones militares con el argumento de responder a la situación de la población drusa, mientras Damasco insiste en el carácter, a su juicio, injustificado de estas acciones y las encuadra dentro de una estrategia más amplia de presión extranjera.

En relación a los recientes ataques, SANA destacó el llamado de las autoridades sirias a los organismos internacionales para intervenir frente a lo que señalan como un desafío directo a la estabilidad y soberanía de Siria y la región. El Gobierno afirmó su compromiso de denunciar en foros internacionales lo que describe como violaciones al derecho internacional y a los principios de la Carta de Naciones Unidas por parte de Israel.