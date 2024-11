Carmen Lomana, contundente tras la visita de los Reyes a Paiporta: "Ejemplo de emoción, de empatía"

Aprovechando que el pasado 1 de noviembre fue festivo en nuestro país, Carmen Lomana ha hecho una breve escapada a Londres para disfrutar del puente en compañía de un grupo de amigos. Sin embargo, a pesar de sus breves vacaciones la socialité ha estado muy pendiente de lo sucedido en España, y más concretamente en la Comunidad Valenciana y en Paiporta por los altercados ocurridos durante la visita de los Reyes Felipe y Letizia, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, a la zona cero de la DANA.

"He desconectado mucho, pero sufriendo también muchísimo por todas las noticias. Bueno lo he seguido desde internet, porque ahí no han hablado del tema" ha explicado, confesando que le ha parecido "maravilloso" ver a sus Majestades llenos de barro abrazando a los vecinos de la localidad valenciana en lugar de abandonar el lugar tras ser increpados duramente como sí hicieron los mandatarios políticos. "Ha sido una gran equivocación haber ido con gente del gobierno, tenían que haber ido solos" ha sentenciado Lomana.

Aun así, la tertuliana cree que han dado un "gran ejemplo de cariño, de sencillez, de emoción, de empatía". "Para sentirse orgullosos de ellos totalmente, tenemos unos Reyes maravillosos" defiende, aplaudiendo la reacción de Don Felipe y Doña Letizia con los vecinos de la zona más afectada por la DANA.