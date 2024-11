Jorge Martín: "Ha sido un gran día, salía a ganar"

Redacción deportes, 2 nov (EFE).- El español Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP24), vencedor de la carrera esprint del Gran Premio de Malasia de MotoGP en el circuito de Sepang, ha reconocido que ha sido un gran día: "He hablado con el equipo y les he dicho ‘Yo voy a ir a ganar, obviamente, sabiendo lo que puedo hacer y lo que no, pero voy a salir a ganar’".

Ante la posibilidad de ser campeón del mundo matemáticamente el domingo, Jorge Martín reconoció que no piensa en ello. "Obviamente, me gustaría cerrarlo, pero es muy complicado, dependo de otro fallo de 'Pecco' (Bagnaia) o de un mal resultado suyo".

"Sin cometer ningún error 'Pecco', normalmente puede ganar o estar los dos muy igualados, así que será muy difícil cerrarlo mañana, pero estoy concentrado, tengo que seguir pensando en mis cosas y si tengo la oportunidad de cogerlo, lo haré", señaló el líder del mundial.

Y tuvo un recuerdo para todos los fallecidos por la DANA en España al asegurar: "No estoy del todo contento por esto, es triste seguir viendo que cada vez, no es que empeora la situación, porque la situación es la que es, pero que aumentan los fallecidos, y al final te pone triste".

"Mi podio o mi victoria es para ellos, y el bonus o lo que haya ganado de la carrera de hoy lo voy a aportar para donarlo, y para poder ayudar a esas familias que lo necesitan. Espero que sirva de algo", agregó Martín. EFE