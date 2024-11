Una futbolista musulmana denuncia que no le dejaron jugar con pantalones largos

Londres, 30 oct (EFE).- Una jugadora musulmana denunció que no le permitieron jugar un partido de una liga regional de Londres con pantalón largo, en lugar de corto, para no "comprometer sus creencias religiosas".

Iqra Ismail, que juega en el United Dragons de la liga regional de Londres, no pudo entrar al campo en el partido contra el Tower Hamlets por utilizar un pantalón largo de chándal en lugar de uno corto.

"La liga femenina de Londres no me ha permitido jugar por mis creencias religiosas, porque me negué a llevar pantalones cortos. Llevo jugando este liga cinco años, con pantalón largo, y cada año lo han puesto más y más difícil para que mujeres como yo juguemos", dijo en un vídeo publicado en redes sociales.

Según explicó la futbolista, la árbitro del encuentro le dijo que la liga le había dicho que no permitiera a ninguna mujer lleva pantalón largo.

La federación inglesa ha pedido perdón a Ismail y le ha dicho que puede utilizar pantalón largo de cara a los próximos partidos.

"En este nivel, la prioridad debería ser que el fútbol femenino sea accesible y la liga de Londres está haciendo lo opuesto. Me han preguntado por qué el fútbol femenino no tiene tanta diversidad y por qué es difícil encontrar mujeres como yo en el fútbol competitivo. Cosas como estas son la razón", agregó la futbolista. EFE