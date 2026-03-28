Agencias

Estallan protestas violentas en Katmandú tras el arresto del ex primer ministro Oli

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Katmandú, 28 mar (EFE).– Cientos de seguidores del Partido Comunista de Nepal (Marxista-Leninista Unificado, CPN-UML) se enfrentaron este sábado con la Policía en Katmandú para exigir la liberación de su líder y ex primer ministro, Khadga Prasad Oli, horas después de su detención por la represión de las protestas juveniles del año pasado.

Los disturbios estallaron a primera hora de la tarde tras una reunión de emergencia del secretariado del partido, que hizo un llamamiento a la movilización nacional.

En la capital nepalí, se registraron choques violentos en las arterias principales de la ciudad entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes.

Los seguidores del CPN-UML, apoyados por su brazo estudiantil (ANNFSU), bloquearon el tráfico, quemaron neumáticos en medio de la calzada y destruyeron divisores viales, mientras los efectivos policiales intentaban contener a la multitud.

Además de la liberación inmediata de Oli, los manifestantes exigen la dimisión del recién nombrado ministro del Interior, Sudan Gurung, quien horas antes había justificado los arrestos asegurando que eran "el comienzo de la justicia" y no un acto de venganza política.

Oli y el exministro del Interior Ramesh Lekhak fueron puestos bajo custodia en la madrugada del sábado acusados de homicidio culposo.

La Justicia nepalí los investiga por su presunta responsabilidad en la severa represión estatal contra las protestas de la "Generación Z" del 8 y 9 de septiembre de 2025, un operativo que dejó 77 muertos y desencadenó la caída del entonces Gobierno de Oli.

Esta ola de violencia en las calles es la primera manifestación contra el nuevo Ejecutivo nepalí, apenas 24 horas después de que el exrapero y candidato independiente Balendra Shah jurara su cargo como primer ministro tras arrasar en las urnas impulsado por el voto joven.

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