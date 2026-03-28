Localizados los dos veleros con ayuda humanitaria para Cuba buscados desde el jueves

Las embarcaciones que participaban en la operación de ayuda humanitaria "Nuestra América" fueron localizadas a 80 millas náuticas al noroeste de La Habana, Cuba, según informó la Secretaría de Marina mexicana. Ambas naves, el 'Tiger Moth' y el 'Friend Ship', llevaban una semana de travesía desde Isla Mujeres, Quintana Roo, y habían perdido contacto durante su trayecto hacia Cuba. La noticia principal es que los dos veleros y sus tripulantes extranjeros se encuentran a salvo, según confirmaciones tanto oficiales como de la propia organización.

El medio Televisa difundió declaraciones de un portavoz de la iniciativa "Nuestra América" en las que aseguraron que los tripulantes se encuentran bien y que los barcos prosiguen su viaje hacia La Habana. Según detalló la Secretaría de Marina mexicana, una aeronave naval localizó a ambas embarcaciones tipo catamarán durante una operación de búsqueda en el Caribe. Tras el hallazgo, un buque de la Armada de México partió hacia la posición alcanzada por los veleros para brindar asistencia y mantener comunicación por radio con las tripulaciones.

De acuerdo con información proporcionada por la organización del convoy humanitario, los veleros zarpaban con nueve personas a bordo, originarias de Francia, Estados Unidos y Rusia. Los participantes formaban parte del esfuerzo internacional para enviar ayuda a Cuba en el contexto de crecientes complicaciones económicas y restricciones al comercio exterior de la isla. El medio Televisa consignó, citando a fuentes del operativo, que la preocupación se acrecentó entre familiares y coordinadores al perderse la comunicación con ambos barcos desde el jueves anterior.

La Secretaría de Marina de México reportó el inicio de la operación de búsqueda tan pronto se detectó la desaparición de la señal de los veleros, un operativo al que también se sumó la Marina cubana. El convoy "Nuestra América" informó de la activación de un seguimiento constante desde que se perdió el contacto y, tras la localización, la organización señaló estar "aliviada" y en comunicación con los tripulantes, quienes continúan el viaje hacia la capital cubana.

En el contexto de esta expedición humanitaria, el embargo económico impuesto por Estados Unidos sobre Cuba ha sido un factor determinante. Tal como publicó Televisa, en enero el entonces presidente estadounidense Donald Trump anunció la aplicación de nuevos aranceles a cualquier país que vendiera petróleo a la isla caribeña, endureciendo así las restricciones económicas existentes, con el objetivo declarado de presionar por un cambio político en Cuba. Esta política ha tenido repercusiones directas sobre la situación de abastecimiento en la isla y ha aumentado la relevancia de iniciativas internacionales de ayuda como la que protagonizan los veleros localizados por las autoridades mexicanas.

Según reportó Televisa, la reacción tanto de los coordinadores del convoy "Nuestra América" como de la Armada mexicana fue priorizar la localización de las embarcaciones y la integridad de sus tripulantes, dado el tiempo transcurrido y las condiciones del mar. La operación marítima y aérea de rescate involucró la coordinación entre México y Cuba, lo que permitió encontrar a los veleros en aguas internacionales próximas al litoral cubano.

La actividad humanitaria en torno a Cuba ha incrementado durante los últimos meses, a raíz del endurecimiento de las sanciones y el embargo. Iniciativas como la protagonizada por los veleros 'Tiger Moth' y 'Friend Ship' buscan respaldar el abastecimiento de recursos esenciales para la población cubana. Tal como describió Televisa, el operativo desplegado subrayó la cooperación entre diversas instituciones y organizaciones internacionales para salvaguardar tanto la misión de ayuda como la seguridad de los participantes extranjeros.

En el transcurso de la noche y tras la confirmación del hallazgo, los equipos de apoyo notificaron a las familias de los tripulantes y comenzaron los procedimientos logísticos para la llegada de los veleros a La Habana. La Secretaría de Marina mexicana indicó que se mantiene comunicación constante por radio con las embarcaciones, que se desplazan hacia el puerto de destino con acompañamiento de recursos de la Armada mexicana para garantizar su arribo seguro.