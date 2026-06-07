La Judicatura iraní mantiene la sentencia de un año de cárcel para el director de cine Jafar Panahi

La Judicatura de Irán ha ratificado la condena de un año de prisión para el reconocido director de cine Jafar Panahi, según ha confirmado su abogado al portal de noticias reformista Emtedad.

El letrado Mostafa Nili ha confirmado que Tribunal Revolucionario de Teherán ha rechazado la apelación contra el veredicto, que además incluye la prohibición de viajar durante dos años y la prohibición de pertenecer a cualquier grupo político o social se mantienen vigentes.

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Panahi fue condenado por "propaganda contra el sistema" y por apoyar las protestas antigubernamentales, en particular el movimiento feminista de 2022.

El tribunal citó como prueba clave su película 'Fue solo un accidente', filmada en secreto. La película ganó la Palma de Oro en Cannes en 2025 y también fue nominada a los Globos de Oro y a los Óscar.

Panahi fue condenado en rebeldía. En marzo, el director regresó inesperadamente a Irán para apelar su condena ante los tribunales.

El director ha sido considerado durante años un destacado crítico del sistema islámico y ha sido arrestado en varias ocasiones. Sus actividades profesionales y su libertad de movimiento han estado sujetas desde hace tiempo a estrictas restricciones.