Jordi Fernández se rinde a Jokic: "Es un jugador increíble"

Nueva York, 29 oct (EFE).- El español Jordi Fernández, entrenador de los Brooklyn Nets, elogió este martes el sacrificio de su equipo en la derrota en la prórroga ante los Denver Nuggets (139-144) y se rindió al extraordinario talento de Nikola Jokic.

"Jugamos extremadamente duro y estoy muy orgulloso de los jugadores. Obviamente, los tiros libres fueron un problema. Continúan siendo un problema", reflexionó en una rueda de prensa.

"Pero el hecho de que luchamos contra un equipo como este, para mí significa mucho y sabemos que el próximo paso nos ayudará para abrirnos camino no solo ante un buen equipo sino ante un gran equipo (los Nuggets) con un jugador increíble que hoy hizo una actuación increíble", añadió.

Solo un día después de sufrir muchísimo para superar a los Raptors en la prórroga con un partidazo de Jokic, los Nuggets repitieron paso por paso el mismo guion ante unos Nets a los que solamente pudieron doblegar en el tiempo extra y gracias a un fantástico triple-doble del tres veces MVP de la NBA con 29 puntos, 18 rebotes y 16 asistencias.

Con este recital, Jokic se convirtió en el único jugador de la historia de la NBA junto a Oscar Robertson en alcanzar 29 o más puntos, 18 o más rebotes y 16 o más asistencias en un partido.

Fernández, que entrenó a Jokic como asistente de los Nuggets de 2016 a 2022, subrayó el manejo del encuentro que logra Denver gracias a la prodigiosa visión del pívot.

"Obviamente, este equipo lo que hace es poner el balón en las manos de Nikola y controla el partido y por eso no cometen pérdidas de balón", indicó.

Los Nuggets (2-2) fueron perdiendo de 17 puntos en la primera mitad, pero, pese a sus innumerables problemas en defensa, respondieron una noche más al borde del precipicio.

Por los Nets (1-3), que fallaron un triple ganador sobre la bocina de Dorian Finney-Smith y que estuvieron a milímetros de repetir una sorpresa como la del domingo cuando derribaron a los Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo, los mejores fueron Dennis Schroder (28 puntos y 14 asistencias), Cam Thomas (26 puntos) y Cam Johnson (20 puntos y 7 rebotes).

"Fue un tiro abierto que tomaría cada día por un muy buen tirador. Hizo la jugada correcta", recalcó Fernández sobre ese triple final que no entró.

El de Badalona ha lamentado en este arranque de temporada que su equipo comete demasiadas faltas que dan puntos en tiros libres a sus rivales, pero este martes también criticó la disparidad en la línea de personal de sus Nets (21 de 27) frente a los Nuggets (39 de 47).

"Los 47 tiros libres ante 27 son un problema diferente, una conversación diferente para un día diferente", dijo.

"Estoy bien con mis 47 pero no con sus 27 porque Cam Thomas, que ahora mismo te puedo decir que es uno de los mejores anotadores de la NBA, no recibió el trato que por ejemplo recibió Trae Young (en el Hawks-Nets de la semana pasada). Creo que está en la naturaleza humana darle una falta a un triple ganador del MVP (Jokic) y cuando miras al otro lado no haces lo mismo. Pero en algún momento, tendrán que mirar a Cam Thomas y nuestros jugadores de la misma manera", agregó. EFE

