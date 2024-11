Elisa Mouliaá desvela la decisión que ha tomado con otras mujeres presuntamente agredidas por Errejón

A punto de cumplirse una semana desde que hizo público a través de sus redes sociales que Íñigo Errejón la había agredido sexualmente, Elisa Mouliaá ha pasado a la acción. Tras denunciar el pasado viernes en comisaría al exportavoz de 'Sumar' en el Congreso de los Diputados, y aunque los últimos días no han sido fáciles por las críticas que ha recibido -incluso cuestionando su relato y su actitud con el expolítico- la actriz se ha puesto en contacto con una abogada para que la represente después de que su denuncia haya sido admitida a trámite por el Juzgado número 47 de Madrid.

Y no lo va a hacer sola, ya que como ha confirmado ante las cámaras, más mujeres que también habrían sido presuntamente agredidas por Errejón se han puesto en contacto con ella y van a unir sus fuerzas en su batalla judicial contra el exmiembro de 'Podemos': "Me han contado experiencias terribles, asquerosas, y una chica me decía que le había dicho las mismas cosas que a mí. Vamos a intentar buscar una misma abogada para todas" ha adelantado.

"Me voy a reunir mañana por primera vez con la abogada. Estos días he estado chequeando cuál era la que mejor me podía representar, y que todo fuera experta en esta materia porque no quiero que me represente cualquiera" ha explicado, sin revelar por el momento el nombre de la que probablemente será su representante legal.

Entre las mujeres que le han escrito para contarles que también son presuntas víctimas de Errejón no está Aida Nizar, que este martes ha presentado una denuncia en una comisaría de Marbella contra el expolítico por una agresión que habría ocurrido en 2015 en un acto en el que, según la versión de la exgran hermana, la habría azotado en el trasero y se habría acercado a ella demasiado ante otras personas como la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau. "Muy fuerte, muy fuerte, en 2015, ya lo he leído. Yo a ella no la conozco, estoy flipando" ha reaccionado Elisa.

Reafirmándose en sus declaraciones de que Errejón le parece un "narcisista, una persona sin empatía y que utiliza el abuso de poder" aunque aclara que no es experta en este tema y serían "los psicólogos los que tendrían que hablar", la actriz ha asegurado que "no he hablado con Íñigo desde que pasó lo que pasó", revelando así que no se ha puesto en contacto con ella tras su denuncia.

"No lo sé con quién está, ¿con Puigdemont? Por qué venís a por mí? Es que... ¿No habéis conseguido su teléfono? Es que no lo entiendo ¿Sabes? ¿Está desaparecido? O sea, no tiene el teléfono. Madre mía está en Tailandia. Pues nada" ha comentado con ironía ante la 'desaparición' del expolítico, al que no se ve desde el pasado viernes -cuando le denunció- y que se especula que podría estar ingresado en algún tipo de centro de desintoxicación.

Como confiesa, cree que se está puesto el foco excesivamente en ella en los últimos días, e insiste en que lo único que ha hecho es contar lo que le había pasado con Íñigo: "Yo he dicho 'a mí esto me ha pasado'. No sabía cómo se actuaba en estos casos, me llamó Ana Pastor y me dijo cómo actuar. Yo le conté todo y me dijo 'tienes que denunciar y esto es cómo se hace'. Y ya está, no sé nada más" explica.

A pesar de todo, no se arrepiente de haber hecho pública la agresión sexual que habría sufrido por parte del expolítico porque "se estaba empezando a decir que podían ser falsas las denuncias porque eran anónimas y dije, 'si puedo ayudar en que esto se diga desde mi perfil', si puedo ayudar en algo pues que ojalá ayude".

Sobre las críticas que está recibiendo en redes sociales, Mouliaá reconoce que "me parece todo surrealista y estoy flipando". "Yo creo que lo importante son las mujeres, los derechos de las mujeres y no yo. Entonces creo que lo que me ha pasado a mi le podría haber pasado a cualquiera, aunque es verdad que las mujeres que caemos en perfiles narcisistas también tenemos un tipo de perfil, esto es así dicho por psicólogos, y bueno pues que cada uno se haga su terapia y demás" sentencia.

"Yo me voy a defender hasta el final y no voy a dejar que nadie mienta ni me difamen, ni digan cosas que yo no he dicho porque la historia es la que es y el relato es el que es y yo no voy a cambiar ni un solo detalle" concluye, confirmando que aunque todavía no le ha llegado la citación judicial para declarar, "me han dicho que me va a llegar ya".