La canciller argentina ve "una buena noticia" el regreso del embajador español y dice que se vio con Albares

La canciller argentina, Diana Mondino, ha tildado de "buena noticia" la decisión del Gobierno español de nombrar nuevo embajador en Buenos Aires, un nombramiento que ha enmarcado en la "relación fluida" que se ha mantenido estos meses entre los dos países y que ha incluido también encuentros con el ministro de Exteriores, José Manuel Albares.

"Es una muy buena noticia porque políticamente se le había dado una importancia muy grande" a este asunto, ha reconocido Mondino en declaraciones en LaN+, recogidas por Europa Press, para quien esto demuestra el trabajo conjunto que han hecho ambas cancillerías. "Hemos logrado algo que podía parecer muy difícil (...) pero ya estamos en una situación diría que normal", ha añadido.

La canciller ha asegurado que su relación con Albares "todo este tiempo ha sido fluida" después de que el Gobierno retirara a la embajadora en Buenos Aires el 21 de mayo a raíz de unas palabras del presidente argentino, Javier Milei, en las que tildó de "corrupta" a la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y exigiera una disculpa pública por su parte.

Según ha desvelado Mondino, ambos han mantenido "varias conversaciones, inclusive encuentros personales", pero estos no han trascendido por expreso deseo de España, que no había querido que se filtrara. La Cancillería argentina sí había confirmado una conversación telefónica entre ambos a finales de agosto y además Mondino ha recordado que España ayudó a evacuar a argentinos de Líbano hace unas semanas.

"Ellos lo habrán trabajado a su manera" y ha sido ahora cuando han solicitado el plácet para enviar al nuevo embajador, Joaquín María de Arístegui, ha dicho la canciller, que ha confiado en que pueda estar muy pronto en su puesto.

Asimismo, Mondino ha aclarado que no ha habido por parte de España ninguna exigencia previa para proceder a enviar de vuelta al embajador "ni nosotros hacia ellos". En este sentido, ha recordado que Argentina no procedió a retirar en represalia a su embajador en Madrid. "Nosotros con España tenemos una relación muy fluida que no se interrumpió durante todo este tiempo", ha incidido.