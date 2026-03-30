SEO/BirdLife valora los avances de la COP15 sobre especies de aves migratorias pero alerta de financiación insuficiente

Durante la COP15 de la Convención sobre Especies Migratorias (CMS), expertos subrayaron que la limitada asistencia de Estados y la reducción en el apoyo financiero por parte de países del norte global evidenciaron obstáculos clave para alcanzar los compromisos internacionales de conservación. Según detalló SEO/BirdLife, la participación acotada de delegaciones y el bajo incremento presupuestario amenazan con limitar la implementación plena del Plan Estratégico de Samarcanda, piedra angular de la CMS para proteger la biodiversidad a nivel global. En este contexto, la organización puso en relieve la urgencia de reforzar el respaldo económico y político, advirtiendo que los progresos acordados aún resultan insuficientes en comparación con la velocidad a la que avanzan las amenazas sobre especies migratorias.

De acuerdo con el medio, la reciente COP15 CMS finalizó en Campo Grande, Brasil, el 29 de marzo, con la inclusión de 40 nuevas especies en los apéndices de la CMS, la aprobación de 39 resoluciones, 16 nuevas acciones concertadas y 9 planes de acción internacionales. Pese a estos avances, SEO/BirdLife insistió en que todavía existe una brecha importante entre los compromisos suscritos y la capacidad para ejecutarlos íntegramente en el terreno, especialmente si la financiación no crece a la par de las necesidades. La cumbre reunió a representantes de diversos países y organizaciones, quienes evaluaron los desafíos y avances en la protección de aves migratorias y otros animales que cruzan fronteras.

SEO/BirdLife remarcó que uno de los hitos más relevantes del encuentro fue el reconocimiento oficial, por primera vez, de rutas migratorias marinas para aves. Fueron identificados seis grandes corredores a nivel global, entre los que se destaca la ruta atlántica. Esta vía tiene un impacto directo sobre especies que utilizan aguas bajo jurisdicción española para reproducirse, alimentarse o continuar sus desplazamientos estacionales. Según publicó SEO/BirdLife, esta resolución aspira no solo a una mayor protección de estos corredores, sino también a servir como referencia para la implementación del Tratado de Alta Mar y la futura creación de áreas marinas protegidas en aguas internacionales.

El medio también reportó la aprobación de un plan de acción internacional dirigido a todas las especies de avutardas, entre ellas la avutarda común, el sisón y la hubara. Estas aves, consideradas emblemáticas en España, forman parte de las estrategias recientes para revertir la disminución de poblaciones y abordar amenazas como la fragmentación de hábitats y el impacto de infraestructuras humanas. Además, la COP15 reconoció la figura de las Áreas Internacionalmente Importantes para Rapaces (AIIR), instrumentos concebidos para identificar y resguardar enclaves cruciales para la supervivencia de diferentes especies de rapaces en todo el mundo.

Entre las decisiones adoptadas, SEO/BirdLife informó que se fortaleció la cooperación para mitigar varios peligros críticos para las aves migratorias. Entre estos sobresalen el impacto de infraestructuras energéticas, la captura incidental en pesca, la contaminación por plomo y el uso de rodenticidas anticoagulantes. Estas amenazas han incitado a la comunidad internacional a intensificar esfuerzos conjuntos y a priorizar la protección de especies cuyas poblaciones disminuyen rápidamente.

La cumbre impulsó también la creación de la Iniciativa para los Corredores Aéreos de las Américas (IAF), una propuesta que busca consolidar redes de cooperación internacional a lo largo de las rutas migratorias del continente americano. De acuerdo con el informe de SEO/BirdLife, el desarrollo de este tipo de iniciativas permitirá avanzar en la identificación y resguardo de trayectorias vitales, además de fomentar la colaboración multinacional en la vigilancia y restauración de hábitats.

En declaraciones recogidas por SEO/BirdLife, Asunción Ruiz, directora ejecutiva de la entidad, destacó el valor del diálogo internacional a pesar del clima global adverso. “La seguridad de la humanidad no se construye con más misiles ni más drones surcando los cielos, sino con más aves migratorias conectando continentes”, sostuvo Ruiz, para luego pedir una integración más estrecha entre políticas, financiación, naturaleza y sociedad. La frase sintetizó el llamado a orientar tanto recursos como decisiones políticas hacia un enfoque de protección ecológica más robusto.

El responsable de la Unidad de Incidencia para la Transición Verde de la organización, Juan Carlos Atienza, planteó que “esta COP confirma que la CMS avanza en la buena dirección, pero no a la velocidad que exige la crisis de biodiversidad”. Asimismo, remarcó la necesidad de acelerar la aprobación de nuevos planes de acción y la inclusión de más especies en los anexos del tratado, sumando propuestas de mayor alcance para afrontar el crecimiento de especies amenazadas y el descenso de las poblaciones migratorias. Según explicó Atienza, el periodo entre cumbres debe transformarse en un escenario de acción y no de espera, con vistas a llegar a la próxima reunión con resultados tangibles.

SEO/BirdLife concluyó su evaluación manifestando que continuará monitorizando la ejecución de los acuerdos alcanzados y se ofreció formalmente a colaborar con las administraciones públicas responsables, a fin de garantizar la aplicación efectiva de las disposiciones. Asimismo, el medio subrayó que la ONG vigilará tanto los avances en la designación de nuevas áreas protegidas como el desarrollo de mecanismos de cooperación internacional para sostener a largo plazo a las especies migratorias en crisis.