El argentino Anselmi lamenta que, pese a ganar, el Cruz Azul perdió el control ante Pumas

México, 26 oct (EFE).- El argentino Martín Anselmi, entrenador del líder Cruz Azul, lamentó este sábado que su equipo perdiera el control del juego en el que vencieron por 0-2 a Pumas UNAM en la decimocuarta jornada del Apertura mexicano 2024.

"Me hubiera gustado no haber perdido el control en el segundo tiempo; ellos nos sacaron la pelota y nosotros debemos saber mantener la calma. Era muy difícil jugar en esta cancha, pero al final nos impusimos, a pesar de que no fuimos tan dominadores como me hubiera gustado", afirmó el técnico al final del partido.

En el juego realizado en el estadio Olímpico de Ciudad Universitaria, Cruz Azul sorprendió con el gol de Ángel Sepúlveda en el segundo 25 y redondeó el 2-0 gracias al uruguayo Ignacio Rivero. En la segunda parte Pumas mejoró, pero no tuvo la profundidad necesaria para hacer daño a la mejor defensa del certamen.

Anselmi reconoció el buen desempeño del rival, sobre todo en la zona defensiva, donde sólo había aceptado un tanto en los recientes seis partidos.

"Pumas es un equipo que había recibido muy pocos goles, tiene grandes jugadores y a nivel colectivo se desempeña muy bien. Tiene recursos para lastimarte, por eso digo que en este juego Cruz Azul mostró su grandeza, eso nos ayudó a que las piernas no nos pesaran tanto", explicó.

Sobre la supremacía que su equipo ha mostrado a lo largo del Apertura, el nacido en Buenos Aires subrayó que eso los pone en alerta para no perder la concentración.

"Tenemos los pies en la tierra. No podemos relajarnos en el objetivo de ser mejor, porque si perdemos eso no vamos a superarnos. El objetivo es no perder nuestra esencia y para eso se necesita tener mucha energía", concluyó.

Con la victoria el Cruz Azul sumó 37 puntos que lo mantienen en la cima. Ha ganado 12 partidos, empatado uno y sólo tiene una derrota. Cuenta con el mejor ataque de la liga, con 34 tantos, y la mejor defensa, sólo ha encajado nueve goles.

En la decimoquinta jornada del Apertura, La Máquina recibirá al Santos Laguna, colista del certamen, el próximo sábado. EFE

(fotos)