Varias ONG acusan a Grecia de detenciones ilegales de migrantes menores no acompañados

Atenas, 25 oct (EFE).- Las ONG internacionales 'Equal Right Beyond Borders' y 'Refugee Legal Support', y la griega 'Mobile Info Team' acusaron este viernes a Grecia de mantener ilegalmente en una "detención de facto" a decenas de migrantes menores no acompañados, además de no designarles un guardián, como exige la ley.

"Actualmente hay más de 100 menores no acompañados en el centro de registro e identificación de Malakasa (a las afueras de Atenas), algunos de los cuales han sido de facto detenidos allí a principios de septiembre", señalan las ONG en un comunicado conjunto.

Las organizaciones recriminan además a las autoridades griegas que a muchos de estos menores no acompañados no les ha sido asignado un guardián "dejándolos aislados de apoyo" e "incapaces de avanzar en sus procedimientos legales" para pedir asilo y reunificarse con sus familias.

Cientos de solicitantes de asilo permanecen privados de su libertad en Malakasa más allá del máximo límite legal de 25 días, algunos durante meses sin que se haya registrado durante todo este período su solicitud de asilo en el sistema del ministerio de Migración griego, indica el comunicado.

Según testimonios que dieron solicitantes de asilo a estas organizaciones, las autoridades griegas "obligan a firmar documentos" que extiende la restricción de libertad de dichas personas tras el plazo de 25 días bajo la amenaza de que "no se registrarán sus solicitudes (de asilo) si no lo hacen", señala la nota.

"Cuando me negué a firmarlos nos amenazaron con detener el procedimiento de nuestra solicitud. Me siento como una prisionera aquí. Mi marido tiene problemas cardíacos y no tiene acceso a atención médica", indica, según esas ONG, una solicitante de asilo que se encuentra en Malakasa con su marido y sus hijos.

Además, las organizaciones denuncian que la plataforma en la red del Gobierno para cerrar una cita para solicitar asilo "no está funcionando como es debido".

Desde hace semana no es posible solicitar una cita para este propósito en Malakasa -uno de dos únicos puntos en Grecia continental en el que los inmigrantes que han entrado al país por vía terrestre pueden solicitar asilo- ya que, según informa la plataforma a los interesados "no hay fechas disponibles en este lugar".

Un ciudadano de Afganistán, por ejemplo, lleva todo el mes de intentando concertar una cita y, mientras espera, duerme en parques de Atenas, ya que no puede acceder a un campo de acogida sin antes solicitar asilo, según las ONG.

Además, denuncian que las condiciones en el centro de Malakasa y en los llamados "centros de detención previa a la expulsión" son "inhumanas y degradantes". EFE