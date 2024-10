Fernando Alonso: “No tengo más facilidad que un novato”

México, 23 oct (EFE).- El español Fernando Alonso, bicampeón de la Fórmula Uno, aseguró este miércoles que a pesar de tener más de dos décadas de carrera en la máxima categoría del automovilismo, no tiene más facilidad para conducir que un novato.

“En México cumpliré 400 carreras en la Fórmula Uno y no me he acostumbrado a una rutina, cada carrera es diferente, eso es lo bonito de este deporte. Para cada Gran Premio tengo una estrategia diferente para cada rival. No tengo más facilidad que un novato”, explicó el piloto de Aston Martin en su primer evento público en Ciudad de México.

Alonso, de 43 años, correrá este domingo el Gran Premio de México, su carrera número 400 en una trayectoria que inició en la Fórmula Uno en 2001 y que tuvo su punto más alto en las conquistas de los campeonatos mundiales de 2005 y 2006.

“La emoción es la misma que hace 22 años, solo que ahora tengo más experiencia pero aún así no doy las cosas como fáciles. Siempre tendré la misma dificultad que un ‘rookie’. La experiencia está bien, pero hay que afrontarla como un novato”, añadió el oriundo de Oviedo.

El dueño de 32 victorias en el Gran Circo se dijo emocionado porque a partir de la próxima temporada tendrá al británico Adrian Newey, como nuevo ingeniero jefe de Aston Martin. Newly trabajaba con Red Bull desde 2005, con el que creó el RB19, el coche más dominante de la historia.

“Tengo muchas ganas de empezar a trabajar con el ingeniero más exitoso de la Fórmula, nos ayudará a conseguir éxito y para mí será una gran experiencia aprender del mejor. Es una persona con la que debe ser interesante pasar el día a día”.

Alonso también celebró regresar otro año a México, en donde disfruta vivir la semana previa y el Gran Premio del país, premiado varias veces como el mejor de la temporada. En México, el español busca su primera victoria en 2024, año en el que ocupa el noveno lugar de la clasificación de pilotos con 62 puntos y al que le restan cinco carreras en el calendario.

“México para la Fórmula Uno siempre es fiesta y para mí es doble por los 400 grandes premios. Qué mejor que celebrarlos con toda la gente mexicana”, sentenció. EFE

(fotos)