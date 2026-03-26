Android Automotive para los vehículos definidos por 'software' introduce nuevas funciones de comunicación

Google ha anunciado una nueva versión de Android Automotive OS (AAOS) para los vehículos definidos por 'software' (SDV) de código abierto, con la que pretende reducir la complejidad y llevar nuevas funciones a las pantallas de los salpicaderos que van más allá del infoentretenimiento.

La compañía ha lanzado AAOS SDV, una plataforma abierta que proporciona la infraestructura para las partes de los vehículos que no están relacionadas con la seguridad, como los asientos, retrovisores, climatización, luces o cámaras, entre otros.

Al ofrecer una plataforma de código abierto, Google contribuye a que los fabricantes reduzcan los costes de desarrollo y el tiempo de comercialización, ya que no tienen que desarrollar arquitecturas de 'software' a partir de la integración con módulos de múltiples proveedores.

"Creemos que las plataformas abiertas pueden impulsar la innovación y reducir la complejidad. Al promoverlas, empoderamos a la industria para que defina las características de los coches del futuro", ha destacado el gerente del Grupo de Producto de Android Automotive, Matt Crowley, en un comunicado en el blog de la compañía.

Google ha detallado en el blog de desarrolladores de Android que el eje central de AAOS SDV es un sistema operativo ligero basado en Android que incorpora marcos específicos de bajo nivel para el sector de la automoción destinados a las comunicaciones, el diagnóstico o las actualizaciones de 'software', entre otros.

Para los conductores, la llegada de AAOS SDV aportará una experiencia más fluida gracias a un asistente de voz totalmente integrado y los recordatorios de mantenimiento, que conviertirán el coche en una "extensión de su vida digital", como ha señalado la compañía.

Google ha indicado que este proyecto ya está en marcha con la colaboración de marcas como Renault, para su próximo Renault Trafic e-Tech; o Qualcomm, con Snapdragon vSoC en Google Cloud. Además, ha avanzado que espera lanzar AAOS SDV como 'software' de código abierto a finales de 2026.