Starmer confirma que Reino Unido intercepterá buques de la 'flota fantasma' rusa

El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, ha confirmado que Reino Unido dará el paso de interceptar buques pertenecientes a la denominada como 'flota fantasma' rusa, con los que Moscú trata de sortear las sanciones económicas impuestas por la guerra en Ucrania.

"Dejaré claro que estoy dando permiso a Reino Unido para interceptar la flota en la sombra. Se trata de barcos que están incumpliendo ilegalmente las sanciones, generalmente transportando petróleo", ha anunciado Starmer en declaraciones desde Helsinki, donde participa en la cita de líderes de la Fuerza Expedicionaria Conjunta (JEF, por sus siglas en inglés), la alianza en materia de defensa centrada en la región báltica.

En este sentido, ha apuntado que Londres trabajará con otros socios en este campo, después de que Francia haya tomado el liderazgo para detener buques de la denominada 'flota fantasma', con varias intercepciones en las últimas semanas.

Al mismo tiempo, Starmer ha indicado el compromiso de Reino Unido en elevar el gasto en defensa. "Tenemos compromisos para ir más allá, y los mantendremos", ha señalado, para recalcar que la guerra tiene "dos frentes", en referencia a la situación en Ucrania y en Irán.

El paso de Reino Unido ha sido aplaudido automáticamente desde Kiev, donde el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha celebrado que Londres "endurezca" el control sobre la flota que emplea Rusia para burlar las sanciones.

"Permitir que las autoridades británicas hagan cumplir la ley deteniendo e inspeccionando buques sancionados es una medida oportuna, especialmente ahora, cuando la presión global sobre Rusia se está relajando discretamente", ha destacado.

En este sentido, ha recalcado que "no es ningún secreto" que Rusia canaliza ingresos "ilegales" del petróleo hacia su maquinaria de guerra. Por ello ha celebrado que "todo lo que corte ese flujo" acerca la paz a Ucrania y "hace a Europa más segura".

"Los petroleros sancionados deben ser detenidos y su petróleo incautado", ha pedido, tras valorar que los países de la JEF se abran a "inspeccionar conjuntamente estos buques".