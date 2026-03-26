Vox tilda de "aberración" el caso de Noelia y advierte de que "abre una vía muy peligrosa"

Según consignó el medio Europa Press, la organización política Vox ha expresado su rechazo a la autorización judicial para que Noelia, una joven víctima de una agresión sexual múltiple que sufre paraplejia irreversible tras intentar suicidarse, pueda acceder a una muerte asistida. La portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Pepa Millán, declaró que la situación representa “un fracaso y una aberración” y aseveró que la resolución judicial “abre una vía muy peligrosa” en materia de suicidio asistido.

Millán hizo referencia a la repercusión social del caso al señalar que considera la noticia como “muy lamentable, muy triste” y mencionó que “hay una mayoría de españoles muy afectados por esto”. Según informó Europa Press, la portavoz subrayó que, en opinión del partido, tanto las enfermedades como los problemas personales deben abordarse garantizando el cuidado y la dignidad de las personas durante todas las etapas vitales. Los miembros de Vox recalcan su posición contraria a la práctica de la eutanasia, independientemente de las circunstancias personales del paciente.

El caso de Noelia se ha hecho público a raíz de la intervención de los tribunales, luego de que su padre y la organización Abogados Cristianos interpusieran recursos para impedir el procedimiento. Finalmente, la solicitud llegó al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que intervino en la revisión del proceso, tal como detalló Europa Press.

La situación de Noelia destaca por la complejidad jurídica y ética que plantea en el contexto de la reciente legislación sobre eutanasia en España. El medio Europa Press detalló que la joven desarrolló una discapacidad irreversible como consecuencia de un intento de suicidio, que se produjo tras ser víctima de una agresión sexual múltiple. Vox argumenta que la autorización de la muerte asistida en un contexto de dolencia psiquiátrica podría sentar un precedente que, según sus portavoces, ampliaría los supuestos para aplicar el suicidio asistido de manera peligrosa.

Durante sus declaraciones en la Cámara Baja, Millán destacó que el cuidado de la vida y la dignidad humana resulta prioritario, y manifestó que Vox considera imprescindible proteger a las personas vulnerables ante las dificultades físicas y mentales. Europa Press recogió las palabras de la diputada, quien reiteró que las autoridades y la sociedad deben favorecer la búsqueda de alternativas que garanticen la asistencia y el apoyo.

El debate sobre la eutanasia en España ha generado diversas reacciones desde la aprobación de la ley que regula esta práctica. Según indicó Europa Press, casos como el de Noelia han propiciado discusiones sobre los límites y las implicaciones sociales, jurídicas y éticas de la aplicación de la normativa en circunstancias especialmente sensibles. El pronunciamiento de Vox se suma a las voces críticas que solicitan una revisión de los criterios y procedimientos establecidos para casos de graves trastornos psicológicos o consecuencias derivadas de agresiones.

Según el medio, la solicitud de muerte asistida presentada por Noelia se vio precedida de un proceso judicial complejo, en el que participaron no solo su familia y organizaciones vinculadas a la defensa de principios religiosos y éticos, sino también instancias judiciales nacionales e internacionales. Europa Press precisó que la resolución abre interrogantes en sectores sociales y políticos sobre el alcance de la legislación vigente y su impacto en situaciones que combinan discapacidades físicas y traumas de origen externo.

Además de abordar el caso concreto de Noelia, Vox manifestó su preocupación por la posibilidad de que futuros procedimientos pudieran autorizar la eutanasia en pacientes con padecimientos psiquiátricos, sin que medie una patología física terminal. Según destacan representantes del partido citados por Europa Press, la resolución judicial supone una “vía peligrosa” y representa lo que consideran un cambio en el paradigma del tratamiento de los problemas de salud mental en España.

El recurso presentado por el padre de Noelia, junto con la organización Abogados Cristianos, refleja el grado de polarización que acompaña las decisiones sobre eutanasia en el sistema legal español. El seguimiento del caso por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos añade otra dimensión internacional a la controversia, indica el medio Europa Press, pues brinda visibilidad global a los debates en torno al suicidio asistido y a la protección de los derechos personales en contextos de alta vulnerabilidad.

Finalmente, el caso de Noelia ha reavivado las discusiones políticas y sociales sobre la protección de las personas con discapacidad, así como sobre el papel de las instituciones en la salvaguarda de los derechos fundamentales. Europa Press subraya que la resolución judicial aún genera debates sobre los futuros alcances y las consecuencias de la ley de eutanasia en España, especialmente cuando se involucran circunstancias de gran complejidad personal y social.