Una tecnología española vital para los astronautas climatizará la nave que volverá a llevar al ser humano a la Luna

Dos Unidades de Control Térmico (TCU) diseñadas y fabricadas por unos 30 ingenieros españoles de Airbus Crisa, en Tres Cantos (Madrid), regularán la temperatura del módulo de la nave Orión que llevará al ser humano de nuevo a la Luna tras más de 50 años, en la misión Artemis II de la NASA, cuyo lanzamiento está programado para el 2 de abril (en España).

Con una duración de 10 días, cuatro astronautas harán historia al orbitar la Luna y será la primera vez que el ser humano esté más lejos en el espacio profundo, a más de 400.000 kilómetros de La Tierra y más de 7.000 kilómetros más allá de la Luna.

En concreto, las TCU son el "cerebro" detrás de la supervivencia de los astronautas ya que controlará la temperatura en un entorno hostil donde esta puede oscilar entre los 200 grados bajo cero (en zonas de sombra) y los 100 grados (en zonas iluminadas).

"Es una unidad fundamental para el soporte vital de los astronautas ya que controla la temperatura dentro de la nave Orión y también regula el suministro de agua y aire para los astronautas", ha explicado a Europa Press el responsable de la arquitectura de las TCU de Orion ESM de Airbus Crisa, Jesús Ortiz, en el marco de una visita de la prensa a las instalaciones de Airbus Crisa.

Estas unidades --viajarán dos en la nave, por si falla una y cada una está a prueba de doble fallo--- recogerán datos de más de 230 sensores de temperatura, gestionando más de 100 calentadores y comandando las bombas de aire y agua hacia el módulo tripulado.

Con un peso de apenas 11 kilogramos, estás unidades compactas son capaces de suministrar una potencia de 1,4 kW, equivalente a lo necesario para calentar una estancia doméstica.

Para que todo funcione correctamente, los ingenieros trabajan en una sala de ensayos de mil metros cuadrados simulando las condiciones que se encontrarán los astronautas durante la misión y también aquellas a las que estará expuesta la TCU en momentos críticos como el lanzamiento.

Desde esta sala 'blanca', el responsable de operaciones de test de Airbus Crisa, Jorge Peña, ha indicado que unas cámaras térmicas simulan el "alto vacío" o "espacio profundo" mientras otras simulan las condiciones en presión ambiente.

"Dentro de Orión, cuando esté volando, va a haber cambios térmicos cuando esté en exposición solar o cuanto esté en eclipse, cuando no le dé el sol, todas estos rangos los simulamos en estas cámaras", ha detallado.

Jesús Ortiz ha asegurado que, ahora que se acerca la fecha de lanzamiento, lo están viviendo "con mucha expectación, muchos nervios y con gran sentido de la responsabilidad". "Estamos seguros de que va a ir todo bien, lo que estamos esperando es que vea todo el mundo el trabajo tan bien hecho que hemos desarrollado", ha subrayado.

Esta tecnología se integra en el Módulo de Servicio Europeo (ESM), dentro de la nave Orión, diseñada para transportar astronautas más lejos que nunca y garantizar su regreso seguro. Bajo contrato de la Agencia Espacial Europea (ESA), Airbus en Bremen (Alemania) lidera la construcción de este módulo. Es la primera vez que la NASA confía en una empresa no estadounidense un sistema tan crítico para una misión tripulada.