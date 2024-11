Lucía Rivera se pronuncia tras las declaraciones de Eva González confesando que "adora" a Cayetano

Lucía Rivera atraviesa su mejor momento tanto a nivel profesional -imparable, encadena un proyecto en el mundo de la moda con otro- como personal, al lado de un guapísimo mallorquín llamado Fernando Wagner con el que mantiene una discreta relación desde hace meses. Y la felicidad que transmite en cada una de sus apariciones públicas, hablando ante las cámaras más cómoda que nunca, es contagiosa.

La última este martes, cuando ha asistido en Madrid a la Gala por el Día de los Muertos que la revista Vogue ha celebrado en la Casa de México junto a rostros conocidos como la modelo, Ester Expósito, Hiba Abouk o el cantante mexicano Carlos Rivera.

"Estoy un pelín agotada, pero bueno, estoy contenta. Mucho trabajo, demasiado a veces. Vivo en un avión" ha reconocido, explicando que aunque sus planes pasaban por instalarse en Londres, por el momento "estoy retrasándolo lo máximo posible" porque está muy feliz con su chico en España, sobrellevando a la perfección su historia de amor a distancia ya que Fernando vive en Palma de Mallorca.

Ha llamado la atención la ausencia de Lucía en la fiesta de máscaras que organizó su prima Tana Rivera para celebrar su 25 cumpleaños el pasado sábado en la capital, pero dejando claro que su relación es maravillosa ha asegurado que "le deseo lo mejor. Además está guapísima, cada día está más guapa, qué fuerte".

Continuando con su familia paterna, la modelo ha expresado su alegría por la próxima paternidad de Fran Rivera y Lourdes Montes -que la próxima primavera darán la bienvenida a su tercer hijo en común- y, aunque "son cosas privadas y la familia en casita eso siempre", ha confesado que "me alegro muchísimo porque además un niño es amor. Yo era hija única y tengo hermanitos, primitos..." ha añadido sonriente.

Sin embargo, ha preferido no pronunciarse sobre la desgarradora entrevista en la que Isa Pantoja contó su dura infancia en Cantora y ciertos episodios que no dejan a su tío Kiko Rivera en buen lugar por cómo trató a su hermana: "Yo es que no me meto en estas cosas y espero que le vaya genial y que vaya terapia, que es lo que tenemos que hacer todos. No te puedo decir nada más porque yo ni la conozco y, de verdad, le deseo lo mejor. Pero no, es que ni siquiera la conozco". "Yo adoro a todo el mundo. Yo quiero a todo el mundo, como Nati Abascal. Yo quiero a todo el mundo" ha zanjado cuando le hemos preguntado por Kiko.

Destacando que tanto su madre Blanca Romero como su padre Cayetano Rivera están "cada día más guapos" y "no sé como lo hacen" porque son "como el vino", Lucía no ha dudado en dedicar unas palabras a Eva González después de que la modelo haya confesado que "adora" al torero tras su separación: "Maravilla, el amor, el amor. Viva el amor. Me alegro un montón. Hay que querer a todo el mundo. Yo esta semana lo estaba pensando un montón. Me han ido pasando cosas y he dicho, guau, hay que ser bueno y hay que querer. Y eso todo vuelve. El amor siempre vuelve a uno mismo. Exacto, sí. Depende cómo seas en la vida" ha concluido.