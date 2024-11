Éxito en el podio: Lynk & Co Cyan Racing gana la carrera en Zhuzhou

ZHUZHOU, China, 23 de octubre de 2024

ZHUZHOU, China, 23 de octubre de 2024 /PRNewswire/ -- En el FIA TCR World Tour disputado los días 19 y 20 de octubre, Lynk & Co Cyan Racing volvió a terminar fuerte en el podio, con un premio al ganador y dos terceros puestos, asegurándose con éxito el liderato de la clasificación general.

Las rondas 11 y 12 del TCR World Tour se celebraron en el Circuito Internacional de Zhuzhou. La pista completa tiene 14 curvas, con una diferencia de altura máxima de 25,98 metros, lo que supone una prueba extrema para el rendimiento del vehículo, su capacidad de manejo y las habilidades del conductor. La fuerte tormenta que se produjo durante la carrera planteó nuevos desafíos a los pilotos y generó una gran incertidumbre sobre la carrera.

En la sesión clasificatoria, el equipo Lynk & Co Cyan Racing ocupó los tres primeros puestos, asegurándose así las primera posiciones para las siguientes carreras. En condiciones de lluvia en la primera vuelta, los neumáticos secos y los pesos del equilibrio del rendimiento del Lynk & Co 03 FL eran muy restrictivos, por lo que Thed Björk se hizo con el tercer puesto. En la segunda vuelta, Ma Qing Hua, de Lynk & Co Cyan Racing, hizo una gran salida para colocarse segundo, mantuvo la presión y pasó al ataque en la última vuelta. Se metió por el interior en la T4, siguió en el nudo e hizo un movimiento atrevido, ganando al final por menos de cuatro décimas. Yann Ehrlacher, doble campeón del mundo, también tuvo una buena actuación en esta carrera plagada de incidentes y terminó tercero en el podio a pesar de tener que afrontar problemas técnicos.

Cabe destacar que el equipo Lynk & Co Teamwork Motorsport, que compite en la serie TCR China, también ha demostrado su liderazgo en estas rondas. El equipo compitió en la misma pista con Lynk & Co Cyan Racing, y sigue liderando la clasificación de pilotos y equipos de las TCR China.

La serie Lynk & Co 03, como modelos de competición de los dos equipos Lynk & Co, muestra un rendimiento de nivel de competición y una calidad excepcional, destacando el ADN de competición de la marca. La marca sigue aplicando la experiencia y la tecnología que ha acumulado en las principales competiciones de carreras al diseño de los modelos producidos en serie, enriqueciendo la experiencia del producto con una puesta a punto de nivel de competición.

Los resultados siguen defendiendo el liderato de Lynk & Co Cyan Racing en la clasificación y le dan al equipo una base sólida para el campeonato anual que se celebrará en Macao en noviembre. Lynk & Co seguirá mostrando al mundo la fuerza de la marca, potenciando la conducción diaria con productos de competición y cambiando la experiencia de la movilidad.

Acerca de Lynk & Co:

Inaugurada en 2016, Lynk & Co se crea para la nueva generación de urbanidades abiertas. Lynk & Co no es solo una nueva marca de autos sino una nueva marca en la industria automotriz. La marca nació de forma global, abierta y conectada, y tiene como objetivo crear una plataforma abierta que conecte a las personas, a los automóviles y al mundo.

