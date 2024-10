CEO de Bank of America insta a Fed a ser cauta al recortar tasas

(Bloomberg) -- Brian Moynihan, director ejecutivo de Bank of America Corp.,instó a los banqueros de la Reserva Federal a ser comedidos en la magnitud de los recortes de las tasas de interés.

“Llegaron tarde al juego” al elevar los costos de endeudamiento en 2022, dijo Moynihan en una entrevista con Bloomberg TV en Sídney el miércoles en su primer viaje a Australia. “Tienen que asegurarse de no ir demasiado rápido ahora” con los recortes.

El peligro para los banqueros centrales es que “vayan demasiado rápido o demasiado despacio y ese riesgo es mayor ahora que hace seis meses”, dijo el CEO del banco con sede en Charlotte, Carolina del Norte.

Los inversionistas han reducido las expectativas de rápidas bajas de tasas en EE.UU. y algunos funcionarios de la Fed han señalado que están a favor de reducciones a un ritmo más lento tras realizar el mes pasado el primer recorte desde 2020. Esto se produce en medio de señales de que la economía estadounidense sigue siendo robusta.

Moynihan, de 65 años, es uno de los directores ejecutivos que lleva más tiempo lleva en el cargo entre los principales bancos estadounidenses, y ha señalado su intención de permanecer en el cargo durante los próximos años. Fue ascendido a director ejecutivo en 2010, cuando Wall Street salía de la crisis de las hipotecas de alto riesgo, y ha guiado al banco durante la pandemia del covid-19 y la crisis del sector bancario que destruyó el Credit Suisse y el Silicon Valley Bank.

La visita de Moynihan a Australia incluyó una reunión con el rey Carlos, que también se encuentra en el país para hablar de la Iniciativa de Mercados Sostenibles, que el banquero preside.

El jefe de Bank of America dijo la semana pasada al presentar los resultados del tercer trimestre que la firma no espera “ningún aterrizaje” para la economía estadounidense, refiriéndose a una situación en la que el crecimiento se mantiene fuerte, obligando a los bancos centrales a seguir siendo restrictivos en su lucha contra la inflación durante más tiempo.

“Con una tasa de desempleo del 4% y un crecimiento salarial del 5%, es difícil para un economista convencer al mundo de que va a haber una recesión”, dijo el miércoles.

También dijo que espera otros 50 puntos básicos de recortes antes de finales de año por parte de la Fed y después cuatro recortes más de 25 puntos básicos repartidos uniformemente durante 2025, lo que situaría la tasa terminal en el 3,25%. Espera que la inflación descienda hasta el 2,3% en 2025 y 2026 en este escenario.

Según el banco, los consumidores estadounidenses siguen utilizando los ahorros que acumularon durante la pandemia, aunque algunos hogares han dado muestras recientemente de ser más conscientes de su presupuesto. Los inversionistas observan de cerca el comportamiento del gasto para ayudar a predecir cómo decidirá moverse la Reserva Federal con respecto a las tasas de interés.

Sin duda, una política monetaria más elevada durante más tiempo sería una bendición. Las tasas de interés oficiales del banco central tienen un impacto desproporcionado en los bancos, que habitualmente son capaces de obtener un mayor diferencial en los préstamos que tienen en sus libros en un entorno de este tipo.

Una tasa de fin de ciclo en torno al 3% supondría “un entorno de tasas de interés totalmente diferente en EE.UU. y otros mercados del que ha habido en los últimos 15 años más o menos”, afirmó. “Ese es un lugar mejor para estar, francamente”.

Moynihan señaló que el margen de interés neto del banco —una medida clave de la diferencia entre las tasas que cobran por los préstamos y su pago a los depositantes— se ampliará a largo plazo hasta alcanzar el 2,3%.

“Eso es inusual. La mayoría están de plano a la baja y nosotros estamos empezando a crecer”, afirmó.

