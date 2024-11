Alejandra Onieva: "Para mí una joya es dedicarme a algo que me origina tanta pasión"

Alejandra Onieva ha acudido radiante, este miércoles, al evento anual más especial de RABAT, RABAT BLACK & WHITE, y allí ha hablado ante los medios después de meses en un segundo plano.

Hace unas semanas la vimos en el Festival de Venecia y hoy nos ha explicado que lo suyo es el mundo de la interpretación, algo por lo que lucha cada día y por lo que quiere que se la reconozca públicamente.

"Llevo en esto desde que terminé el colegio y cuando habláis de joyas, para mí una joya es poder dedicarme a algo que me origina tanta pasión", confesaba la joven, anunciando que "terminé de rodar en mayo una cosa en inglés y ahora esperando nuevos proyectos".

Consciente de la relación de su hermano con Tamara Falcó, Alejandra explicaba que "hay gente que me reconoce como actriz y hay otra que me conocerá como 'cuñada', pero yo soy Alejandra" y por eso quiere que se la reconozca, por sus trabajos como actriz.

Además, mucho más relajada ante las cámaras, explicaba también que "en la familia la única que ha tenido esta vocación he sido yo, no vendría mal que hubiera salido uno más para apoyarnos, pero no".

Por último, muy familiar, Alejandra nos desvelaba que "siempre intentamos juntarnos porque todos viajamos mucho, nos movemos bastante, pero... dentro de lo que se pueda siempre intentamos juntarnos".