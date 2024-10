Raphinha: "En mi cambio es muy importante la confianza que me da Flick"

El jugador del FC Barcelona Raphinha asegura que su mejora en lo que va de temporada respecto a sus anteriores inicios de curso con el equipo blaugrana se deben a un cambio a nivel mental y táctico y sobre todo a la confianza que recibe de su entrenador, Hansi Flick, y compañeros, por lo que espera trasladar su buen momento al duelo contra el Bayern de Múnich en la 'Champions', que será su partido 100 con el Barça y siendo ya uno de los capitanes del grupo.

"Es un poco mental y un poco táctico, mi cambio, y es muy importante la confianza que me da el míster y que me dan los jugadores, por la manera como me intentan ayudar. Estoy siempre dispuesto a aprender, pese a llevar 3 años en el club, y la mentalidad con la que empecé esta temporada fue alfo diferente a las anteriores. Sabía que tenía que adaptarme a otras posiciones, estoy contento y espero seguir así", manifestó en rueda de prensa.

Con esta mentalidad positiva afronta una semana importante y especial, con partidos contra Bayern y Real Madrid. "Los jugadores que quieren jugar en el Barça tienen que estar preparados para retos como este. Son los mejores partidos para jugar, estamos bastante preparados y trabajando para sacar los 3 puntos del partido contra el Bayern, después ya pensaremos en el siguiente partido (el Clásico del Bernabéu)", apuntó.

Pero, pese a no ganar al Bayern desde 2015 y haber encajado derrotas duras como la del 2-8 (sin él en el equipo), cree que no afrontan este duelo como una 'vendetta'. "No lo veo como una venganza. Lo que pasó, pasó. Es una lástima lo sucedido en los últimos partidos contra el Bayern pero estamos enfocados para este partido y salir de él con los 3 puntos", reiteró.

"En fútbol tienes que estar preparado para los tres resultados posibles, siempre buscas ganar pero el rival también. Tenemos que estar preparados mentalmente, el grupo está trabajando al cien por cien para salir con la victoria", alegó.

Además, reiteró que lucharán con todo para ganar esta Liga de Campeones. "Es una 'Champions' nueva y el objetivo es el mismo; ganarla. Tenemos que plantear este objetivo de forma grupal, en un club como el Barça hay que tener en mente ganar el mayor número de títulos posible y pelearemos por esta 'Champions' y, si no, por la próxima. Solo hay un ganador y hay que estar preparados para todo", aseguró.

MOLESTO CON LA BROMA DE LA CAMISETA DE NICO CON SU DORSAL

A Raphinha le recordaron que el pasado verano se habló mucho de la posible llegada de Nico Williams, que finalmente se quedó en el Athletic Club, y se relacionó con su salida del club blaugrana. Y, en concreto, Raphinha reaccionó a una publicación en redes de una camiseta del Barça con el nombre de Williams y el '11' que portaba el brasileño. "Lo de la camiseta lo comenté, fue una broma de mal gusto, en mi opinión. La gente tiene que respetar a los jugadores del club, que dan lo mejor toda la temporada. Y ver una foto así no me supo bien, fue una falta de respeto a mí y a mi trabajo", opinó.

Pero ello no fue uno de los motivos que le sirvieron como motivación para empezar esta nueva temporada como un cohete. "La gente hace lo que quiere con las camisetas y los dorsales, no fue un motivo para empezar la temporada como la comencé. Empecé sabiendo que para jugar tenía que adaptarme a otras posiciones, jugar diferente, pero siempre dando lo mejor. Si antes trabajaba al cien por cien, ahora al doscientos por cien para dar lo mejor de mí a este club", se sinceró.

"El tema de las críticas, los jugadores siempre estamos en la mira de los que critican y tenemos que saber lidiar con esto. Hasta en este momento en el que estoy estás siendo criticado por alguien, y tienes que taparte los oídos y seguir trabajando", añadió.

Quizá por ello se centra en sí mismo y tampoco mira al pasado a nivel de comparaciones con otros brasileños 'culers'. "No me gusta compararme con otros jugadores, cada uno de ellos hizo su historia y yo busco hacer la mía. Has mencionado prácticamente a todos los brasileños (Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho) que terminaron inspirándome, ha faltado Neymar, que me ayudó bastante en la selección y también cuando veía sus partidos en el Barça. Pero cada uno tiene su historia y yo busco la mía y solo con trabajo puedo llegar a estar cerca de hacer historia en el club y ser recordado en el futuro", valoró.

CONTENTO CON LLEGAR A LOS 100 PARTIDOS CON EL BARÇA

Por otro lado, aseguró estar contento con ser uno de los capitanes y también por alcanzar ya, si juega contra el Bayern, la cifra de 100 partidos con el FC Barcelona. "Llegar a un partido así y que sea el partido 100, seguramente será especial. Pero estamos trabajando bastante fuerte, lo celebraré después del partido y espero que con una victoria", valoró el internacional brasileño.

"Es un orgullo enorme llevar el brazalete, pero hay que ser capitán en el campo y en el vestuario, ayudar a los jóvenes y veteranos y escuchar a los jugadores, ver si están bien o necesitan algo. Intento ayudar a todos en lo que puedo, y siempre estoy a su disposición. Estoy emocionado y feliz de poder ser uno de los capitanes, significa bastante para mí", se sinceró sobre su capitanía.