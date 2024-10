Pimco recomienda no favorecer los bonos más riesgosos del mundo

(Bloomberg) -- Pacific Investment Management Co, uno de los mayores gestores de activos del mundo, afirma que los inversionistas han hecho mal al centrarse demasiado en los bonos riesgosos de los mercados emergentes.

En un informe publicado el martes, Pramol Dhawan, responsable de mercados emergentes, y Michael Story, vicepresidente ejecutivo y estratega de renta fija de mercados emergentes de la gestora de activos de US$2 billones, afirman que los inversionistas deberían evitar la “tentación” de migrar hacia posiciones abarrotadas en países de alto rendimiento.

“Esa jugada puede haber funcionado hace dos décadas”, escribieron. “Pero es un juego difícil de ganar hoy en día”.

En su lugar, los gestores de dinero deberían dar prioridad a los bonos de países de menor riesgo con valoraciones razonables y utilizar la deuda de mercados emergentes como una forma de diversificarse de los riesgos crediticios nacionales, dijeron. El Emerging Markets Bond Fund de US$4.500 millones de Dhawan ha obtenido una rentabilidad del 23% en el último año, superando a más del 90% de sus pares, según datos recopilados por Bloomberg.

“Los argumentos a favor de la deuda de los mercados emergentes no deberían basarse en los diferenciales, los rendimientos o cualquier otro parámetro de valoración. Debería basarse principalmente en los beneficios de la diversificación”, escribieron. “Hoy en día, muchos inversionistas utilizan la deuda de los mercados emergentes por razones equivocadas, la gestionan de forma imprudente o pasan por alto sus mejores aspectos”.

La deuda de los países en desarrollo ha registrado un tercer año de salidas de efectivo debido a las difíciles condiciones de financiación mundial y a los conflictos geopolíticos. Este año, la deuda de los países de alto rendimiento ha proporcionado a los inversionistas una rentabilidad del 12,5% —encabezada por países como Argentina y Bolivia—, frente a la rentabilidad del 3,5% de los créditos de alta calidad de los mercados emergentes, según un índice de JPMorgan Chase & Co.

El crecimiento económico de los mercados emergentes, otrora en auge, se ha ralentizado, lo que ha llevado a Dhawan y Story a centrarse más en factores globales a la hora de evaluar esta clase de activos.

Algunos inversionistas ya se han mostrado cautelosos ante las elecciones en EE.UU., y Joyce Chang, responsable mundial de análisis de JPMorgan, recomienda un enfoque neutral de los mercados emergentes ante los riesgos electorales.

En el frente político, Dhawan y Story afirman que se necesita una estrategia ascendente para evaluar los riesgos en el mundo en desarrollo. Se alejan del tipo de análisis descendente que se centra en aprovechar el exceso de rendimiento, que ha predominado en el enfoque que muchos adoptaron a partir de hace dos décadas.

“Los inversionistas que se inclinaban por el riesgo y trataban de medir el mercado en función de los acontecimientos macroeconómicos empezaron a jugar a un juego de perdedores”, escribieron. “Los mercados emergentes suelen recompensar a los inversionistas que minimizan las pérdidas en lugar de maximizar las ganancias, y que evitan las posiciones concentradas en países de alto rendimiento”.

Nota Original: Pimco Says Favoring World’s Riskiest Bonds Is a Loser’s Game

More stories like this are available on bloomberg.com

©2024 Bloomberg L.P.