Nicolás Maduro dice que no descansará en su lucha contra "los corruptos y los traidores"

Caracas, 21 oct (EFE).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo este lunes que no descansará en su lucha contra el "burocratismo, la indolencia, los corruptos y los traidores", luego de que la Fiscalía General informara sobre la detención del exministro de Petróleo y expresidente de Pdvsa Pedro Tellechea, por presuntos delitos "contra los más altos intereses de la nación".

"No tienen un presidente cobarde, mi fuerza, mi valentía, mi decisión, mi arrojo viene de verles los ojos a ustedes (...) y no daré descanso a mi brazo, ni reposo a mi alma en la lucha contra el burocratismo, la indolencia, los corruptos y los traidores, vamos por ellos, con firmeza, caiga quien caiga", dijo el mandatario en su programa de televisión semanal 'Con Maduro+'.

Maduro, quien no nombró directamente a Tellechea, dijo que el "burocratismo" deriva siempre en indolencia de gente "que tiene responsabilidades y le voltea la cara al pueblo, no lo oye, no lo ve, no lo siente, no lo quiere, no lo protege".

"Nosotros estamos en una batalla incansable, que nadie se canse en la lucha contra el burocratismo, la indolencia, la corrupción, la traición", añadió.

Este lunes, la Fiscalía venezolana informó que Tellechea fue detenido el domingo junto a sus "más inmediatos colaboradores", cuyas identidades no facilitó, por la "comisión de graves delitos que atentan contra los más altos intereses de la nación".

A través de un comunicado de Instagram, la Fiscalía destacó, entre "las diferentes causas que se le siguen", la "entrega del Sistema de Control y Mando Automatizado, conocido como el cerebro de Pdvsa, a una empresa controlada por los Servicios de Inteligencia de EEUU, vulnerando así todos los mecanismos legales" de la soberanía de Venezuela.

Maduro había nombrado a Tellechea presidente de Pdvsa en enero de 2023 y, dos meses y medio después, lo designó también como ministro de Petróleo, en sustitución de Tareck El Aissami, que había renunciado en medio de una investigación de una trama de corrupción en la petrolera estatal, que dejó más de medio centenar de detenidos.

En agosto de este año fue sustituido en la cartera de Petróleo por la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, y designado ministro de Industrias y Promoción Nacional, un cargo al que renunció la semana pasada, según el propio Tellechea, por motivos de salud.

Tras la renuncia del funcionario, quien agradeció a Maduro la "confianza" que había depositado en él para desempeñar los distintos cargos, el mandatario nombró al empresario colombiano Alex Saab -señalado como testaferro del mandatario- ministro de la cartera de Industrias que Tellechea dejó vacante. EFE

(video)