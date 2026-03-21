(Crónica) El Elche cambia su suerte contra el Mallorca y el Getafe adelanta al Espanyol

Vedat Muriqi, delantero del Mallorca, dispuso de una oportunidad para cambiar el rumbo del partido en el minuto 91 desde el punto de penalti, pero envió el balón por encima del larguero. Esta acción selló el triunfo del Elche, que cortó una racha de tres meses sin ganar y consiguió salir de la zona de descenso, estableciéndose con 29 puntos, mientras que el Mallorca, con 28, volvió a los puestos de peligro. De acuerdo con lo publicado por Europa Press, el encuentro formó parte de la jornada 29 de LaLiga EA Sports.

El equipo dirigido por Eder Sarabia, respaldado recientemente por la directiva, logró revertir su situación en un duelo directo ante un rival que no ha mostrado mejoras significativas tras la llegada del técnico Martín Demichelis. Europa Press detalló que el Mallorca se puso en ventaja en la segunda mitad con un tanto de Pablo Torre, después de que ambos equipos registraran una ocasión clara en la primera parte a través de Álvaro Rodríguez y el propio Muriqi.

Según Europa Press, el Mallorca tuvo un inicio más efectivo tras el descanso y, tras dos llegadas peligrosas, concretó el primer gol del partido. La reacción del Elche fue inmediata, ya que Rafa Mir logró el empate pocos minutos después, devolviendo la esperanza al estadio Martínez Valero. Acto seguido, Tete Morente sentenció la remontada de los locales con un remate de cabeza para establecer el 2-1 definitivo.

En los minutos finales, el Elche evidenció el temor a perder esa ventaja. Una mano dentro del área por parte de Pedro Bigas concedió la ocasión al Mallorca de igualar el marcador. Sin embargo, el fallo de Muriqi desde los once metros mantuvo el resultado a favor del conjunto ilicitano, según consignó Europa Press. Así, el equipo celebró una victoria largamente esperada y puso fin a una etapa marcada por la ausencia de triunfos.

Mientras tanto, el Espanyol tampoco logró revertir su suerte en casa frente al Getafe. El conjunto catalán, que había completado una primera vuelta positiva, no consiguió sumar una victoria que le permitiera mantener su posición en la clasificación. Tal como reportó Europa Press, los de Manolo González vieron anulado un gol de Cyril Ngonge y otro de Ramón Terrats durante la primera media hora, ambos por intervención del VAR.

Las decisiones del videoarbitraje ampliaron el tiempo añadido del primer tiempo. En ese prolongado descuento, el Getafe aprovechó para adelantarse en dos ocasiones: Domingos Duarte y Arambarri marcaron para poner el 0-2. Europa Press informó que el Espanyol continuó buscando el empate tras el descanso; Roberto Fernández acortó distancias con un gol, quedando todavía treinta minutos por disputarse.

En la recta final, el Getafe apostó por la solidez defensiva, mientras que David Soria, según publicó Europa Press, protagonizó varias intervenciones que frustraron los intentos del Espanyol. Además, el técnico visitante José Bordalás resultó expulsado, aunque su equipo resistió la presión local y sostuvo el 1-2 hasta el final del encuentro.

Con este resultado, el Getafe acumuló 38 puntos y superó al Espanyol, que se quedó con 37 en la tabla, incrementando sus posibilidades de aspirar a una plaza para competiciones continentales. Al Espanyol, en tanto, no solo le faltó precisión ofensiva, sino que las intervenciones arbitrales y el desempeño defensivo visitante condicionaron su intento de remontar la racha negativa del año 2026, como reportó Europa Press.

El conjunto balear del Mallorca, que había depositado expectativas en un cambio de ciclo con Demichelis en el banquillo, regresó a la zona de descenso, sumando una preocupación adicional tras el reciente partido, mientras que el Elche celebra un cambio de dinámica que fortalece sus opciones de permanencia en el campeonato. Según describió Europa Press, la jornada estuvo marcada por la intensidad en los duelos directos y por la influencia de las decisiones técnicas y arbitrales en el desenlace de los partidos.