Muere Robert Mueller, jefe de la investigación que no logró vincular a Trump con la injerencia electoral rusa

El diagnóstico de enfermedad de Parkinson que había recibido Robert Mueller en 2021 fue una de las últimas noticias públicas sobre su estado de salud, revelada por sus familiares en agosto del año pasado. Ahora, la familia del exdirector del FBI informó este sábado el fallecimiento de Mueller a los 81 años, tal como detalló el comunicado difundido por sus allegados y consignado por diversos medios de comunicación estadounidenses. En el texto, la familia solicitó respeto a la privacidad ante la pérdida y confirmó el deceso del exfuncionario, quien encabezó investigaciones de alto perfil en la historia reciente de Estados Unidos.

De acuerdo con lo informado por la familia y reportado por los principales portales de noticias, Mueller fue el responsable máximo de la investigación federal sobre la injerencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016 en Estados Unidos. El abogado y exdirector de la Oficina Federal de Investigación (FBI) asumió en 2017 el liderazgo del equipo especial encargado de esclarecer los posibles lazos entre el Gobierno ruso y la campaña electoral que llevó a Donald Trump a la presidencia. Tal como publicó la agencia Europa Press, el informe elaborado tras 22 meses de pesquisa no halló pruebas suficientes que vincularan directamente a Trump con la conspiración rusa, aunque sí documentó interferencias por parte de Moscú y contactos entre el entorno del entonces candidato republicano y diversos actores rusos.

Las conclusiones de la investigación de Mueller no incluyeron imputaciones directas por colusión entre Trump y Rusia, pero sí establecieron la existencia de intentos para obstruir la actividad del equipo investigador. Estas acciones, según el informe citado por Europa Press, no alcanzaron el umbral requerido para levantar cargos formales por el delito de obstrucción a la justicia. Además, según lo publicado por el mismo medio, la investigación resultó en cargos penales contra 34 personas y tres entidades rusas, y derivó en condenas o confesiones de culpabilidad para figuras como el exjefe de campaña de Trump, en el contexto de la trama rusa.

Dentro del clima de polarización política que marcó la presidencia de Donald Trump, la investigación dirigida por Mueller fue señalada repetidas veces por el exmandatario como una “caza de brujas” o, incluso, un intento de “golpe” para destituirlo. Como consignó Europa Press, Trump también lanzó críticas personales hacia Mueller, acusándolo de conflicto de intereses y calificando de “gánster” a los integrantes del equipo de investigación, a quienes vinculó con intereses políticos del Partido Demócrata.

La reacción pública de Trump ante la muerte de Mueller se difundió basada en un mensaje en redes sociales donde expresó satisfacción por el fallecimiento del exfiscal especial. En palabras textuales, el expresidente escribió: “Robert Mueller acaba de morir. Bien. Me alegro de que esté muerto. ¡Ya no podrá hacer daño a personas inocentes!”. Estas declaraciones, citadas por Europa Press, reavivaron la controversia sobre el papel de Mueller en la investigación federal.

Antes de asumir la dirección del equipo de investigación sobre la injerencia rusa, Mueller contaba con una larga trayectoria en el ámbito legal y de seguridad nacional. Dirigió la Oficina Federal de Investigación entre 2001 y 2013, periodo en el que condujo la respuesta de la agencia tras los atentados del 11 de septiembre. Posteriormente, fue nombrado asesor especial para liderar la investigación relativa a la elección presidencial de 2016, un encargo que desempeñó durante 22 meses.

El legado de Mueller quedó vinculado para siempre con esta pesquisa, que demostró la intervención rusa en el proceso electoral estadounidense y la existencia de contactos entre actores rusos y el entorno de Trump. Según detalló Europa Press, aunque no se presentaron pruebas de una conspiración criminal entre la campaña de Trump y Moscú, el informe final dejó constancia tanto de la injerencia extranjera como del interés del equipo de campaña en el resultado de esas acciones.

El proceso judicial iniciado a raíz de la investigación incluyó a figuras cercanas al expresidente y a empresas rusas, en lo que fue una de las investigaciones de mayor repercusión en la historia política reciente de Estados Unidos. La muerte de Mueller, comunicada este sábado por sus familiares y reflejada ampliamente en medios como Europa Press, vuelve a poner en el centro del debate el impacto y las implicancias de la indagación sobre la injerencia extranjera en la democracia estadounidense y la respuesta de sus instituciones ante amenazas externas y el escrutinio político interno.