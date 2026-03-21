Continúan hospitalizadas tres adultos por el accidente ferroviario de Adamuz

La actualización en el recuento de víctimas tras el accidente ferroviario ocurrido en Adamuz ha sumado un fallecido, alcanzando un total de 46 personas muertas, mientras el número de hospitalizados se mantiene sin variación, con dos adultos en planta y un paciente en la Unidad de Cuidados Intensivos. De acuerdo con los datos difundidos por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) y reportados por la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), ya se han concedido 122 altas médicas a personas afectadas por el siniestro. El siniestro ocurrió el 18 de enero en la localidad de Adamuz, en Córdoba.

Según informó la Agencia de Emergencias de Andalucía, este sábado 21 de marzo la cifra de ingresados se mantiene estable respecto a días previos, después de que el viernes anterior, 13 de marzo, la última persona ingresada en el Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva recibiera el alta médica. A partir de ese momento, sólo tres personas permanecen hospitalizadas a raíz de las heridas sufridas en el accidente.

En el desglose por centros, el parte de hospitalizados y altas indica que uno de los heridos adultos se encuentra en la planta de hospitalización del Hospital Reina Sofía, en Córdoba, mientras que otro está internado en el Hospital Quirón de Huelva. Además, una persona continúa en cuidados intensivos en el Hospital Regional de Málaga, según consignó la EMA. La suma de hospitalizaciones activas corresponde solamente a adultos, sin nuevas menciones a menores en el parte reciente.

El accidente ferroviario sucedió el 18 de enero en Adamuz y desde entonces las autoridades han mantenido actualizaciones periódicas sobre el número de víctimas y el estado de los heridos. De acuerdo con la información facilitada por el SAS, el proceso de altas hospitalarias ha avanzado de manera sostenida, reflectando un paulatino descenso en el número de personas bajo atención sanitaria especializada. Hasta la fecha, el total de personas que han dejado de requerir hospitalización tras el accidente asciende a 122.

El último informe oficial sobre víctimas mortales eleva a 46 el número total de personas fallecidas como consecuencia directa del accidente. Según el parte recogido por la Agencia de Emergencias de Andalucía, la notificación de un fallecido más en la última actualización ajusta la cifra oficial, mostrando el impacto severo del siniestro en la región.

La coordinación entre el Servicio Andaluz de Salud y la Agencia de Emergencias de Andalucía ha permitido el seguimiento detallado del estado de los afectados. El sistema de partes hospitalarios, recogido diariamente, informa sobre movimientos en ingresos, altas y evolución de los heridos aún internados en diferentes hospitales andaluces.

Desde el accidente, los mecanismos de respuesta y atención médica activados han respondido tanto a la gravedad de los casos como a la necesidad de información precisa para familiares y ciudadanía. Los datos son recopilados y transmitidos por la Agencia de Emergencias de Andalucía tras ser facilitados por el SAS, quienes mantienen canales abiertos para seguir la evolución de cada uno de los afectados por el siniestro.

El recuento de personas hospitalizadas y de fallecidos forma parte de la actualización diaria que ofrecen las autoridades sanitarias andaluzas, según reporta la EMA, permitiendo a la población y a los implicados contar con información oficial sobre la dimensión de la tragedia. Estas cifras se utilizan además para coordinar recursos y ofrecer apoyo psicológico y médico a víctimas y familiares.

El informe reciente detalla que la persona que permanecía internada en el Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva dejó la institución médica el viernes 13 de marzo al haber recibido el alta, por lo que este centro queda sin pacientes derivados del accidente. Los otros dos hospitales, Reina Sofía en Córdoba y Quirón en Huelva, mantienen un adulto cada uno en planta, mientras el Hospital Regional de Málaga alberga al único paciente en caso de gravedad, al ubicarse este en la Unidad de Cuidados Intensivos.

El parte hospitalario y el registro de altas continúan siendo los principales instrumentos para medir la dimensión médica de la catástrofe de Adamuz. El impacto del accidente se ve reflejado en las cifras actualizadas de altas, fallecimientos y hospitalizaciones, que son divulgadas luego de su verificación en cada jornada por los organismos oficiales, resaltó la Agencia de Emergencias de Andalucía.

El Servicio Andaluz de Salud y la Agencia de Emergencias insisten en que los datos reflejan la situación clínica derivada del siniestro, poniéndose a disposición de las personas afectadas y sus allegados para cualquier necesidad de atención médica o información adicional.