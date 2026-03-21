VÍDEO: Irán ataca Dimona, ubicación de las principales instalaciones nucleares israelíes

El colapso de una edificación en la zona de Dimona, en el sur de Israel, generó una situación de emergencia, con múltiples personas atendidas por lesiones y episodios de pánico tras el impacto de restos de misiles y de proyectiles de defensa antiaérea. Según Europa Press, al menos veinte personas resultaron heridas a raíz de la caída de escombros y fragmentos de misiles iraníes, así como de restos de proyectiles de intercepción, en distintas localidades del sur de Israel, incluyendo Yerucham.

De acuerdo con la información proporcionada por los servicios de emergencia israelíes, la mayoría de los heridos sufrió lesiones de carácter leve, con excepción de un niño de 10 años, quien presentó heridas de consideración moderada causadas por esquirlas. La Estrella de David Roja, organización de emergencia médica conocida en hebreo como Magen David Adom, explicó que la atención prestada incluyó principalmente casos de caídas de personas que corrían hacia los refugios, además del tratamiento a quienes experimentaron crisis de ansiedad ante los ataques.

La región de Dimona destaca por albergar el Centro de Investigación Nuclear del Neguev, identificado como la principal instalación nuclear de Israel. El ataque contra Dimona se produjo tras los bombardeos, ocurridos el mismo domingo, contra la planta de enriquecimiento de uranio Shahid Ahmadi Roshan, localizada en la provincia de Natanz, en el centro de Irán, según difundió Europa Press.

Europa Press detalló que Israel mantiene capacidades nucleares desarrolladas a partir del uranio enriquecido en Dimona, aunque oficialmente el país nunca ha confirmado la posesión de armamento nuclear, manteniéndose como la única potencia nuclear reconocida de forma no oficial en Oriente Próximo.

Los eventos registrados en Dimona y Yerucham involucraron la caída de escombros no solo provenientes de los misiles lanzados por Irán, sino también de los proyectiles de las defensas aéreas israelíes utilizados para interceptar los ataques. Los heridos atendidos por los servicios médicos reflejan el impacto en la población civil, afectada tanto por los daños físicos como por el trauma emocional de la situación de emergencia.

La Estrella de David Roja indicó que la mayor parte de los incidentes atendidos se relacionaron con accidentes durante la huida hacia refugios, así como con el impacto psicológico generado por las sirenas y las explosiones. Los casos de lesiones moderadas se atribuyeron, en particular, a fragmentos desprendidos como resultado de la explosión o la intercepción de los misiles.

El medio Europa Press reseñó que los ataques contra Dimona adquieren especial relevancia por la ubicación estratégica de la planta nuclear, una infraestructura clave para el programa nuclear israelí. La defensa aérea en la región opera de forma continua ante el riesgo de ataques, empleando sistemas de intercepción que generan, a su vez, fragmentos de proyectiles al destruir misiles en pleno vuelo.

El intercambio de ataques entre Irán e Israel se intensificó en las últimas jornadas, tras el bombardeo sufrido por la instalación iraní de enriquecimiento de uranio. El Centro de Investigación Nuclear del Neguev, donde se reportó el colapso de una estructura, se mantiene bajo estricta vigilancia debido a su papel en el desarrollo nuclear de Israel, tal como publicó Europa Press.

Las imágenes del incidente pueden consultarse a través del enlace proporcionado por Europa Press Televisión. El mismo medio también difundió que las autoridades se mantienen en alerta ante nuevos episodios y refuerzan las medidas de emergencia para responder a situaciones similares, ante la persistencia de la tensión en la región.