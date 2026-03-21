Celia Flores actualiza el estado de salud de su madre, Pepa Flores, la inolvidable Marisol

Durante su más reciente encuentro con los medios, Celia Flores abordó la importancia de la música en su vida y en la de su madre, Pepa Flores, conocida artísticamente como Marisol. Según detalló la agencia CHANCE, la cantante expresó que la música siempre ha sido un pilar esencial en su entorno familiar: “Pues en todos los sentidos, el balón de oxígeno, es todo, la verdad no podría vivir sin música sin duda y una forma de expresión como he dicho antes y un medio de vida, todo, para mí es todo la música”. Con estas palabras, Celia puso de manifiesto el valor central de este arte tanto en su carrera como en la trayectoria de su madre, a quien considera la base e inspiración de su vínculo con la música.

Celia Flores reapareció ante la prensa en Madrid, donde el interés se enfocó no solo en su labor profesional, sino también en el estado de salud de la artista malagueña Pepa Flores, retirada de la esfera pública desde hace varios años. De acuerdo con lo publicado por el medio CHANCE, la cantante quiso dar tranquilidad a quienes siguen el legado de la recordada Marisol. Al responder sobre el bienestar de su madre, Celia afirmó de manera categórica: “Muy bien, muy bien”, descartando así las versiones que apuntaban a posibles complicaciones de salud y enviando un mensaje de calma a la audiencia que permanece atenta a la figura de su progenitora.

Durante el contacto con los periodistas, Celia resaltó la conexión inquebrantable entre la música y su historia familiar. Tal como publicó CHANCE, la intérprete describió cómo la música se convirtió en un refugio y una forma de identidad, no sólo para ella, sino también para su madre. Explicó que la música representa para ambas un medio de vida que trasciende lo profesional y se convierte en legado y protección. Esta herencia, según sus palabras, constituye el nexo más poderoso entre madre e hija y refuerza la continuidad de la historia artística familiar a pesar de la prolongada ausencia pública de Pepa Flores.

El medio CHANCE reportó que, aunque Celia Flores continúa sumando logros en su propia carrera, mantiene su papel como guardiana y defensora de la privacidad de su madre, una figura central en la cultura española. La cantante suele mostrarse reservada ante temas personales y evita profundizar en detalles sobre la vida cotidiana de Pepa Flores, aunque en cada aparición aprovecha para reivindicar la aportación artística y humana de Marisol.

Pepa Flores, galardonada y reconocida como una de las voces y presencias más emblemáticas de la música y el cine español, permanece alejada de los focos desde hace años, tras una exitosa carrera que marcó varias generaciones. Según destacó CHANCE, la expectación por cualquier noticia sobre su vida sigue siendo alta. Celia, consciente de este interés, opta por compartir solo aquellos datos que puedan aportar serenidad y preservar la tranquilidad y el respeto hacia su madre.

La figura de Marisol atraviesa generaciones a través de su obra, y su legado se mantiene aún con fuerza en el ámbito cultural, reforzado por las palabras y la labor de su hija. CHANCE subrayó que, mientras Pepa Flores sigue apartada de los actos públicos, Celia continúa homenajeando a su madre en sus espectáculos y proyectos, manteniendo vivo el reconocimiento social y artístico a su familia.

A través de su testimonio ante los medios, Celia Flores hizo explícito que la pasión por la música no solo definió la carrera de su madre, sino que también configuró su identidad y su sentido de pertenencia. Según enfatizó la agencia CHANCE, la música constituyó para ambas un “balón de oxígeno” y un vehículo indispensable de expresión personal. Esta experiencia compartida ha permitido que, a pesar del retiro de Marisol, su influencia siga vigente y sirva de motor en el camino profesional y personal de Celia.

En sus declaraciones, Celia evitó referencias a cuestiones privadas más allá de las estrictamente necesarias y agradeció el afecto que el público sigue demostrando hacia su madre. CHANCE consignó que, al cerrar su exposición, la cantante insistió en la buena situación de Pepa Flores y reiteró que la música sigue siendo el eje y la fuerza que da sentido tanto a su día a día como a la memoria de su familia.