Petro asegura que el Gobierno iniciará "la compra estatal de cosecha de coca" a campesinos

Bogotá, 18 oct (EFE).- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró este viernes que el Gobierno "iniciará la compra estatal de cosecha de coca" a campesinos del suroeste del país, en concreto a los del pueblo El Plateado, ubicado en el departamento del Cauca, que en las últimas semanas ha sido escenario de enfrentamientos entre el Ejército y grupos armados ilegales.

"Nosotros en El Plateado vamos a iniciar la compra estatal de cosecha de coca. Me van a caer rayos y centellas (...) pero si no cambiamos los métodos, pues no cambiamos, porque si vamos a repetir lo mismo con los mismos instrumentos todos sabemos que no se solucionan los problemas", dijo el mandatario durante la firma del Pacto por la Democratización del Crédito Solidario.

El Plateado, un pueblo del suroeste del país ubicado en la región del Micay, ha sido escenario de fuertes enfrentamientos entre el Ejército colombiano y el grupo armado Estado Mayor Central (EMC), principal disidencia de las FARC.

En este contexto, el pasado sábado el Gobierno lanzó una operación para retomar el control que tiene en la zona el EMC, a la que las disidencias respondieron con ataques con drones, elevando la tensión del enfrentamiento.

Este pueblo, ubicado en el departamento del Cauca, está en una zona clave para el narcotráfico porque es un paso de la ruta de la droga que sale de Colombia por el Pacífico.

Las declaraciones de Petro llegan el mismo día en que la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc, sigla en inglés) publicó su informe anual que indica que en 2023 los cultivos de coca crecieron un 10 % en Colombia y alcanzaron las 253.000 hectáreas, mientras que la producción de cocaína aumentó un 53 %.

"Al campesino del Micay le vamos a comprar sus cosechas de coca mientras aparece la economía lícita", agregó Petro, que defendió que para sustituir las economías ilícitas se necesitan créditos "en todas las zonas más pobres y excluidas de Colombia (...) En esas zonas no llega el crédito a los campesinos porque a los pobres no les llega el crédito ".

Esto porque, según el presidente, los campesinos "siembran hoja de coca porque no hay otra posibilidad en esa región, porque el Estado nunca ha estado allí para ayudar"

Según el informe de la Unodc, el área sembrada con coca "a 31 diciembre fue de 253.000 hectáreas, mientras que la producción de clorhidrato de cocaína pura subió a 2.664 toneladas, cifra que en 2022 fue de 1.738 toneladas".

Adicionalmente, precisó que en los departamentos de Norte de Santander, Nariño, Cauca y Putumayo hay cultivos de coca superiores a las 30.000 hectáreas. EFE