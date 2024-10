La icónica 'Strat' del guitarrista Rory Gallagher regresa definitivamente a Irlanda

Dublín, 18 oct (EFE).- La icónica 'Fender Stratocaster 1961' del guitarrista irlandés Rory Gallagher regresará a Dublín después alcanzar un precio de 1,06 millones de euros en una puja organizada por la casa de subastas Bonhams en Londres, según anunció este viernes la familia del artista.

El hermano de Gallagher (1948-1995), Dónal, confirmó que el instrumento fue adquirido por la empresa Live Nation Gaiety con vistas a donarlo al Museo Nacional de Irlanda, después de una intensa campaña lanzada por sus seguidores en los últimos meses para lograr que la legendaria guitarra eléctrica se quedara en el país.

"La verdad es que no tengo palabras para describirlo. Cuando me enteré de que Live Nation no solo lo había comprado, sino que lo ha donado al Estado, fue como ponerle la guinda al pastel", celebró Gallagher en un comunicado.

La familia de Rory, unos de los artistas irlandeses de rock, blues y folk más reconocidos mundialmente, también había puesto a la venta un lote que incluía diferentes guitarras, amplificadores, pedales y otros artículos musicales con el que Bonhams recaudó anoche un total de 2,76 millones de euros.

La ministra irlandesa de Turismo, Cultura y Arte, Catherine Martin, destacó hoy los "esfuerzos especiales" efectuados para garantizar que la Stratocaster "pudiera volver a Irlanda de forma permanente".

La titular del ramo explicó que su donación es el resultado de intensos contactos y conversaciones entre su "ministerio, el Museo Nacional de Irlanda y el comprador".

"El acuerdo de adquisición garantiza que la famosa 'Strat' ahora permanecerá en propiedad del Estado y estará disponible para que la vea el público y los seguidores de Rory Gallagher en todo el mundo", agregó Martin.

Rory compró la guitarra eléctrica, de segunda mano, por 100 libras irlandesas en 1963 en una pequeña tienda de música de Cork, la ciudad del sur de Irlanda donde creció.

Esta 'Strat' le acompañó durante toda su carrera, hasta ser reconocida instantáneamente por el desgaste general que pronto afectó al acabado de madera natural, fruto del sudor y el enérgico estilo de uno de los guitarristas más grandes de la historia.

Aunque Rory Gallagher pasó los dos primeros años de su vida en Ballyshannon, en el remoto condado noroccidental de Donegal, el guitarrista creció en Cork, con la que siempre se sintió más identificado y donde está enterrado.

Fue ahí donde formó la banda Taste, con la que alcanzó fama internacional y como artista en solitario produjo diez discos, pero su carrera se truncó al fallecer el 14 de junio de 1995 en Londres, poco después de haberse sometido a un trasplante de hígado. EFE