El 65,7% de españoles está satisfecho con su tiempo libre y un tercio lee "todos o casi todos los días", según el CIS

Un 65,7% de los españoles está muy o bastante satisfecho con el tiempo libre del que dispone y dos tercios considera que la oferta cultural en España es buena o muy buena. Respecto a los hábitos culturales, el 86,7% dice estar interesado en la música, la mitad de los encuestados reconoce haber visto una serie en más de cinco ocasiones en los últimos meses y un tercio asegura leer "todos o casi todos los días".

Así se desprende de la encuesta del Centro de Investigaciones Socialógicas (CIS) realizada este mes sobre cultura y estilos de vida en el que se pregunta por el tiempo libre, los gustos a la hora de disfrutar del ocio o sobre la lectura.

Los datos recogidos en la encuesta sobre cultura y estilos de vida se han realizado del 20 al 27 de septiembre con una muestra de 3.701 entrevistas.

Según la investigación sociológica, el 83,1% de los encuestados asegura sentirse "muy o bastante satisfecho" con su vida y solo un 10,8% se siente "poco o nada" satisfecho. Las razones que más pesan en la vida de los españoles son: tener cultura para el 97,5%, la seguridad económica para el 95,7%, y un 90,1% considera "muy o bastante importante" realizarse en el trabajo, entre otras cuestiones.

Frente a los que dicen estar muy o bastante satisfechos con su tiempo de ocio, casi un tercio de los españoles (32,9) asegura estar poco o nada satisfecho y un 91,4% de los españoles aseguran que la cultura es "muy o bastante" importante en su vida.

En cuanto a las preferencias, el 86,7% afirma que la música le interesa "mucho o bastante", el 81,6% apuesta por el patrimonio cultural y el 78,8% indica que le interesa la lectura.

El 66,9% de los encuestados consideran que la oferta cultural en España es "muy buena o buena", un 26% asegura que es regular y un 4,8% que es "mala o muy mala". Para el 31,7% de los españoles ir a un concierto de música actual es algo cultural y de ocio, solo para el 9,4% es cultura y no de ocio. En cambio, al preguntar por un concierto de música clásica, para el 44,6% es tanto de cultura como de ocio y para un 38,8% es solo cultura.

El precio, es sin embargo, la principal barrera para asistir a actividades culturales para un 22,2% de los encuestados que los ven demasiado elevado, mientras que un 18,7% alega falta de tiempo y un 16,8% falta de información.

El 88,2% está "muy o bastante de acuerdo" con el interés por conocer las costumbres, la cultura y las artes de otros países. Un 48,8% está más interesado por la música española que la extranjera en general, frente a un 50,1% que prefiere la música extranjera.

"PINTURA MODERNA, TOMADURA DE PELO"

Un 34,8% está muy o bastante de acuerdo con que la pintura moderna es una tomadura de pelo y en muchos casos podría hacerla un niño, algo con lo que no está de acuerdo el 63,3%. El 53,5% están poco o nada de acuerdo con la afirmación de que hay que revisar las obras artísticas (libros, películas, etc.) si son ofensivas con ciertos colectivos.

Respecto a los últimos 12 meses, un 53,6% de los españoles reconoce haber visto una serie en más de 5 ocasiones los últimos meses, un dato parecido a quienes dicen que han visto o escuchado un programa cultural en más de 5 ocasiones (en televisión, radio o podcast), un 52,6%. Sobre los espectáculos de danza, un 41,8% afirma haber visto al menos uno en el último año. Mientras que los que afirman haber ido al teatro al menos una vez llega al 52,7%.

En cuanto a la lectura, un 33,2% de españoles asegura leer "todos o casi todos los días", un 22,2% dice que lo hace "una o dos veces por semana", un 16,4% "alguna vez al mes" y un 6,9% "alguna vez al trimestre". De las personas que aseguran que no leen, un 44,1% afirma que "prefiere invertir su tiempo en otras actividades", un 35,1% asegura que no lo hace "porque no le gusta", un 33,7% "por falta de tiempo" y un 22,8% "por falta de salud". Además, un 31,5% de los españoles aseguran haber leído de 2 a 4 libros en el último año, y un 18% de 5 a 8 libros en los últimos 12 meses.

Al preguntar a los encuestados por la etapa de la pubertad, un 49,2% asegura que leía por ocio o diversión a menudo y un 48,5% que iba al cine también frecuentemente. Respecto a lo que hacían sus padres, un 32,7% de las madres leían por ocio o diversión, siendo la actividad que más practicaban, y en el caso de los padres eran un 25,7% los que leían por ocio o diversión con más frecuencia.

En cuanto a los hijos de los encuestados, el 87,2% realiza actividades deportivas, el 47,4% de tipo artístico o cultural y el 46,5% estudia idiomas.