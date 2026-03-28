Menezes: "Perder nunca es bueno, pero hay que entender los diferentes momentos"

Redacción Deportes, 28 mar (EFE).- El director técnico de la selección de Perú, el brasileño Mano Menezes, dijo que había que entender los "diferentes momentos" de sus dirigidos con la de Senegal, que se impuso este sábado por 2-0 en un partido amistoso disputado en París, al comentar la derrota de la 'bicolor' en su primer partido como estratega.

En rueda de prensa, Menezes dijo que esperaban "un juego con esas características y dificultades", al enfrentarse con el despojado campeón de la Copa de África, que se ubica entre el puesto 12 del ránking de la FIFA, mientras que Perú está en el puesto 53 y sin opción de ir al Mundial 2026.

"El ránking FIFA ya coloca el momento diferente de ambas selecciones. Perder nunca es bueno, no nos gusta, pero hay que entender los diferentes momentos", expresó.

Menezes añadió que deben aprovechar más la zona ofensiva porque en este partido tuvieron al menos dos oportunidades para marcar.

Asimismo, defendió la decisión de convocar a "muchos jugadores menores", y conservar a sólo cuatro experimentados, para que sean "referencia a esos jugadores que están llegando y hagan equilibrio".

En ese sentido, subrayó que los nuevos seleccionados "están muy abiertos para la nueva etapa que estamos iniciando".

Con respecto al rival africano, Menezes afirmó que "Senegal es el campeón de África, es muy preparado, fuerte físicamente" y anticipó que "es una selección que va a hacer un gran Mundial".

En un partido amistoso disputado en Saint-Denis, en las afueras de París, el delantero del Bayern Múnich Nicolas Jackson, a pase de Ibrahim Mbaye (PSG), adelantó a 'los Leones de Teranga' en el 41 y en el minuto 54, Ismaila Sarr, del Crystal Palace, agrandó el marcador.EFE