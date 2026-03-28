Rosalía disfruta de Madrid junto a su amiga, Loli Bahía tras cancelar su último concierto en Milán por problemas de salu

Loli Bahía ha desempeñado un papel de apoyo fundamental para Rosalía durante el periodo reciente marcado por problemas de salud que la obligaron a cancelar un concierto en Milán. De acuerdo con la información publicada, la cantante catalana acudió a Madrid y tuvo un almuerzo con Loli Bahía. Esta reaparición pública atrajo notable atención tras varios días en los que la artista se mantuvo alejada de la vida mediática y generó inquietud entre sus seguidores. Según reportó la fuente original, Rosalía optó por ofrecer tranquilidad al afirmar: “Bien, gracias”, cuando fue consultada por los medios sobre su estado.

La noticia surge después de que Rosalía, intérprete reconocida internacionalmente, encendiera las alarmas entre su público tras la repentina cancelación de su presentación en la ciudad italiana por motivos de salud. Tal como detalló la fuente, este episodio llevó a la artista a detener momentáneamente su intensa agenda profesional, lo que incrementó la preocupación sobre su bienestar y el desarrollo de su gira.

Posterior al incidente, la actividad de Rosalía en Madrid cobra especial relevancia debido a la cercanía de su próximo concierto previsto para este lunes en la ciudad. El medio consignó que este evento figura entre los más esperados de su tour, puesto que marca el regreso de la artista a los escenarios después del contratiempo sufrido. Según informó la fuente, Rosalía ofrece señales de recuperación a través de su comportamiento sereno y la naturalidad mostrada durante su salida en compañía de Loli Bahía.

El vínculo con Loli Bahía ha sido destacado por el medio como un factor de respaldo en el proceso de restablecimiento de la cantante. La amiga de la artista permaneció cercana a lo largo de los días en los que aumentó la inquietud pública sobre la salud de Rosalía. Esta presencia supone una evidencia de la colaboración y la cercanía entre ambas, según publicó la fuente.

A pesar del interés de los medios por conocer detalles concretos sobre el problema de salud que afectó a Rosalía, la artista decidió no profundizar en explicaciones. La fuente precisó que, aunque Rosalía no aportó información detallada sobre su estado, su aparición pública acompañada y su breve declaración contribuyeron a transmitir una imagen de superación respecto al episodio en Italia.

El reporte destaca que la cancelación del concierto en Milán se originó por motivos que la propia cantante catalogó como problemas de salud. En ese contexto, la expectativa de sus seguidores aumentó en torno a su próxima actuación en Madrid. La fuente original añade que el regreso de Rosalía a la actividad habitual representa para muchos una señal positiva, a la espera de la reanudación completa de sus compromisos artísticos.

Finalmente, el medio señaló que, tras varios días lejos de los medios y con creciente inquietud en redes sociales, Rosalía vuelve al foco público con gestos que indican una posible recuperación y la continuidad de su gira. La compañía de Loli Bahía figura como un elemento relevante en el proceso reciente de la artista catalana.