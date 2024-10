Álex Ubago, amigo de Amaia Montero, se pronuncia tras la polémica salida de Leire Martínez de La Oreja de Van Gogh

El polémico adiós de Leire Martínez de La Oreja de Van Gogh se ha convertido en uno de los temas más comentados de la semana. El pasado lunes los integrantes del grupo anunciaban en su cuenta de Instagram que después de 17 años sus caminos se separaban de los de la vocalista navarra, y las especulaciones acerca de que el motivo de la repentina salida de la cantante tendría que ver con el regreso de Amaia Montero en 2025 coinciciendo con el 30º aniversario de la banda de pop no tardaban en surgir.

Mientras Leire ha asegurado que por el momento no va a revelar qué ha ocurrido realmente, la 'reina del pop' ha roto su silencio y, dolida, ha dejado claro que ella no ha tenido nada que ver en la decisión de sus excompañeros Pablo Benegas, Álvaro Fuentes, Xabi San Martín y Haritz Garde, y ha asegurado que no va a volver al grupo: "Nadie me ha dado vela en este entierro ni la quiero. ¡Esto es una locura! ¡Esto es una vehemencia ya! Ya, por favor. ¿Yo he dicho o algún componente del grupo ha dicho que yo vaya a volver a La Oreja? Se lo inventan y esto me está empezando a afectar. No he estado dos años y medio en las Bahamas de vacaciones o descansando de la música, sabéis de dónde vengo y esto me está empezando a afectar bastante" ha confesado, desmarcándose así del presunto 'despido' de la navarra.

Ahora es Álex Ubago, íntimo amigo de Amaia y con quién ha colaborado en el tema 'Sin miedo a nada', quien se ha pronunciado sobre la polémica salida de Leire de La Oreja. "Tengo una grandísima amistad con Amaia, con los chicos de La oreja, con Leire... les adoro a todos, por supuesto, y bueno, pues me da pena, son días tristes porque yo creo que es un momento difícil para todos ellos, concretamente para los chicos y para Leire" ha expresado.

E insistiendo en que es "un momento complicado" el cantante ha asegurado que "no puedo decir más de lo que sabéis porque realmente no lo sé". "Solo te puedo decir que les deseo lo mejor y que sea cual sea el lugar al que vayan, juntos, revueltos o por separado, solo les deseo lo mejor y estaré siempre ahí para disfrutarlo con ellos, sea lo que sea que venga" ha añadido, evitando así posicionarse en la polémica y mostrando su apoyo a todas las partes.

Respecto a cómo se encuentra Amaia, Álex ha revelado que "ahora está en un buen momento" y ha recordado su reaparición por todo lo alto en el concierto de Karol G en el Santiago Bernabéu tras dos años alejada de los escenarios. "Fue un momento que me hizo muchísima ilusión volverle a ver brillar en un escenario y además delante de tantas gente y ver cómo le quiere la gente y recordar, aunque nunca se nos olvida, pero recordar lo eternas que son las canciones de La Oreja y de Amaia" apunta.

"Es normal que cualquier cosa que ocurra en torno a La Oreja de Van Gogh le afecte a Amaia también, porque Amaia, de alguna manera, pues también es La Oreja, ¿no? Y bueno, pues espero que esté bien ella, que estén bien todos y que la decisión sea para que lo que venga después, que esta nueva etapa que viene para ellos, para todos ellos, pues sea positiva y les traiga cosas bonitas" ha zanjado, convencido de que las cosas se solucionarán.

Por último, Ubago ha revelado el motivo por el cual, a pesar de que Leire ha estado 17 años en el grupo, la gente no ha olvidado a Amaia y se ha desatado la locura con su posible regreso a La Oreja: "Hay una cosa que es innegable y es que Amaia fue la primera cantante del grupo y estuvo en unos años que luego, es verdad que luego La Oreja, una cosa que para mí es muy de admirar de La Oreja y de Leire, es cómo fueron capaces después de una separación como fue la de Amaia, de seguir súper arriba, de mantener ese pulso y canciones increíbles en la época posterior".

"Yo creo que las canciones de La Oreja, y lo digo con todo respeto, con el mérito que tiene la voz que canta las canciones de La Oreja, ya sea Amaia o ya sea Leire, pero son unas canciones tan grandes, que hay un momento en el que están casi por encima de quien las interprete, ¿no?" ha destacado asegurando que aunque muchos de los hits de la banda están grabados por Amaia "y eso no se puede olvidar", también es de aplaudir "que con la voz de Leire La Oreja ha seguido ahí dando muchísima caña". "Chapó para las dos y chapó para las canciones de La Oreja, les adoramos y solo les deseo lo mejor" ha concluido.