Pogba se rinde a Lamine Yamal y cree que puede volver a la selección sin jugar en Europa

París, 17 oct (EFE).- En una de las primeras entrevistas que concede tras la rebaja de su sanción por dopaje, Paul Pogba, campeón del mundo con Francia en 2018 y con contrato en vigor en el Juventus Turín, se rindió al español Lamine Yamal y aseguró que no es necesario jugar en Europa para poder regresar a la selección.

"Es el sueño de todos hacer lo que hizo (Yamal en el Euro 2024). Estoy contento por él, menos contento por el gol que hizo a Francia en semifinales (2-1, triunfo de España, el 9 de julio), pero es algo bueno para el fútbol", comentó en una entrevista publicada este jueves en 'L'Équipe' en la que habla del calvario que ha vivido en los dos últimos años.

El que fuese uno de los mejores centrocampistas del mundo la pasada década (hoy 31 años) se perdió el mundial de Catar a finales de 2022 por una lesión de rodilla y, en un 2023 ya plagado de problemas físicos, terminó sancionado en septiembre por un positivo de testosterona.

De la condena de cuatro años de sanción pronunciada por las instancias italianas, el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) la redujo a 18 meses, por lo que en marzo de 2025 podría pisar de nuevo un terreno de juego.

El jugador, quien siempre ha defendido su inocencia alegando que confió en un suplemento que le recetó un médico en Florida (EE.UU.), ha hablado de su difícil situación en el Juventus Turín, con el que tiene contrato hasta 2026.

El entrenador del club transalpino, el ítalo-brasileño Thiago Motta (ex del Barça), se ha referido a Pogba en pasado ("fue un gran jugador").

"Claro que duele (esa declaración). Eso quiere decir que estoy acabado, que ya no soy jugador, que terminé mi carrera. No creo que él piense eso realmente. Hoy es él el entrenador del Juventus. Todavía no he tenido la oportunidad de encontrarlo y hablar personalmente", agregó.

Tras dos años y medio sin jugar por 'Les Bleus' (su último partido data del 29 de marzo de 2022 en un amistoso ante Sudáfrica), 'La Pioche' -'el pico', apodo por el que se le conoce en Francia- suma 91 partidos internacionales y 11 goles desde que debutó en 2013.

"No tenemos que jugar obligatoriamente en un club europeo para estar en la selección", aseveró el excentrocampista del Manchester United, quien puso como ejemplo a N'Golo Kanté (actualmente en Arabia Saudí y convocado regularmente) o André-Pierre Gignac (en el Tigres de México y que disputó la Eurocopa de 2016).

"Claro que es un objetivo para mí regresar a la selección, pero hay que ser realista. Hoy no estoy jugando. Necesito ganarme mi sitio", abundó.

Sobre este año de sanción, agradeció el apoyo del seleccionador galo, Didier Deschamps, y de otras leyendas del fútbol como Didier Drogba, Ztalan Ibrahimovic o Cristiano Ronaldo, con los que habló.

"Han sido 10 años de vida de golpe los que me he llevado. He visto lo que es la vida de verdad y eso te cambia para siempre. Los mensajes que recibes no son los mismos, como tampoco las llamadas", reconoció.

Junto a la sanción y las lesiones, los últimos dos años del jugador han estado salpicados por un sórdido caso judicial.

Mathias Pogba, hermano de Paul, será juzgado, junto con otros cinco allegados de ambos, por tentativa de chantaje y por asociación de malhechores por supuestamente haber extorsionado y secuestrado al futbolista en 2022.

"El principal peligro (de los futbolistas) es no encontrar las personas que van a protegerte y que estarán realmente contigo, que no se van a aprovechar de ti. El futbolista necesita estar bien rodeado", reconoció. EFE