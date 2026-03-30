India cita a 1.400 millones de personas a usar el móvil en su primer censo por vía digital

Nueva Delhi, 30 mar (EFE).- La India convocará a 1.400 millones de personas a partir del próximo 1 de abril para que registren sus datos a través del móvil en el censo más tecnológico de su historia, una operación masiva de recuento que movilizará a más de 3,1 millones de funcionarios.

El Registrador General, Mritunjay Kumar Narayan, presentó este lunes en Nueva Delhi el despliegue de 2027, una operación estadística sin precedentes en el país por vía digital que se dividirá en dos etapas y durará alrededor de un año, según el calendario oficial previsto por el Gobierno.

Este ejercicio, que pondrá fin a un vacío estadístico de más de 15 años, contará con una partida presupuestaria de 11.718,24 millones de rupias (unos 1.400 millones de dólares) para la movilización demográfica más grande del mundo.

La principal novedad del proceso es la introducción de la "autoenumeración", una plataforma web disponible en más de 16 idiomas donde los ciudadanos podrán registrarse de forma autónoma y voluntaria por vía digital para agilizar el proceso, según confirmó el Ministerio del Interior en una rueda de prensa este lunes.

El proceso mantendrá la visita presencial obligatoria de los empadronadores para validar los datos registrados y para recoger la información de aquellas familias que no se hayan acogido al proceso en línea, sea por voluntad o por imposibilidad.

Para garantizar el éxito de la recogida de datos, el Gobierno ha ejecutado un plan de formación masivo que incluye a 45.000 instructores de campo encargados de controlar al personal en unos 80.000 grupos de capacitación.

La primera fase, que se centrará sólo en el listado de viviendas y el inventario de infraestructuras, se extenderá de forma escalonada por los territorios del país durante seis meses, desde abril hasta agosto de 2026.

El proceso culminará en febrero de 2027 con un censo demográfico cuyo eje central será el esperado registro de castas, un dato clave para actualizar las cuotas de empleo público y las ayudas sociales destinadas a los grupos más desfavorecidos de la India.

Para que el recuento sea exacto, el Gobierno ha prohibido cualquier cambio en los límites de distritos o nombres de ciudades hasta marzo de 2027. EFE