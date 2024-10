Luis del Olmo se rinde a Doña Letizia: "Tenemos una pedazo de Reina maravillosa, ya puede estar contento el Rey"

Complicidad y mucha cercanía entre la Reina Letizia y Luis del Olmo en la 73º edición de los Premios Planeta que se han celebrado este martes en el Museo Nacional de Arte de Cataluña y en los que su Majestad, saltándose el protocolo, demostró el cariño que tiene al emblemático locutor radiofónico compartiendo risas y confidencias durante una larga charla durante la entrega de los galardones.

Un afecto que es mutuo, como ha demostrado el periodista ante los micrófonos de Europa Press tras su encuentro con Doña Letizia, para la que no tiene más que buenas palabras. "La verdad es que yo tenía ganas de darle un abrazo a la Reina y mi sueño lo he cumplido hoy. La Reina tiene desde hace muchos años mi amor y mi afecto y mi respeto, y tenemos una pedazo de reina maravillosa" ha afirmado, enviando un mensaje a Felipe VI: "Ya puede estar contento el Rey con la Reina y con su mujer" ha asegurado con una sonrisa.

Referente en el mundo de la comunicación de nuestro país, Luis del Olmo se ha pronunciado sobre la filtración de los audios privados del Rey Juan Carlos y Bárbara Rey, reconociendo que "me da mucha pena lo que ocurre al Rey Emérito, porque en el fondo yo he tenido muchas entrevistas con él y lo que le ha pasado y lo que le está pasando lo siento en el alma". "Todo el cariño que tuvo continúa teniéndolo por lo menos en mi parte, con todo lo que le pasa al pobre" ha añadido, confiado en que este escándalo no afecte al reinado de Felipe.