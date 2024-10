De la Fuente: "Lamine está en su casa más tranquilo y arropado para recuperarse"

Córdoba, 14 oct (EFE).- Luis de la Fuente, seleccionador español, defendió la alineación de Lamine Yamal ante Dinamarca y se mostró sorprendido por el debate generado por su regreso a casa por una sobrecarga tras una conversación en la que le confesó que no estaba al cien por cien, convencido de que así estará "más tranquilo y arropado para recuperarse".

"La verdad de lo que ha pasado es que Lamine tenía una molestia al terminar el partido, nos la remitió, le pregunté si podía estar al cien por cien el martes por si tenía dudas. Como las había, siempre cuidamos al futbolista y se decidió que descansara. Lo hemos hecho con otros. No es ninguna excepción", manifestó en rueda de prensa.

"Adivinos aquí no veo a nadie. El fútbol es fútbol, pasa si tiene que pasar. Son unas molestias como las de otros compañeros, que si me hubieran dicho lo mismo que Lamine estarían en casa. Jugó porque tenía que jugar y no hay ningún debate más", intentó zanjar.

"Hay que entender que tiene 17 años, necesita vivir esa situación que fue dolorosa, con su entorno. Aquí está en familia pero en su casa muchísimo mejor. Estará más tranquilo, más arropado, más cómodo para recuperarse. Siempre ha demostrado compromiso con nosotros y así disfrutamos de él", agregó.

Sin embargo, al comparecencia del seleccionador en Córdoba se centró en Yamal, al que de nuevo De la Fuente comparó con todos los grandes futbolistas que han marcado la historia del fútbol y defendió su derecho a ponerle siempre que esté en buenas condiciones.

"Jugó 17 partidos con nosotros por llegar a la final de la Eurocopa pero hasta septiembre del próximo año jugaría un partido al mes. Tenemos partidos muy importantes que afrontar y tienen que jugar los mejores. Ahora parece que si no viene Lamine se iba entender. Se me pondría a parir. No seamos puristas, nosotros cuidamos a los futbolistas y los que son muy buenos todos los entrenadores queremos que jueguen. A Pelé, Maradona, Cruyff, Ronaldo o Messi los ponían siempre sus entrenadores", defendió.

Y lamentó De la Fuente las críticas y los debates que se desatan en España porque, lamentó, sigue siendo "un país de clubes" por muchos éxitos que logre la selección.

"Es tremendo y me da lástima que haya gente que entre al juego de estos comentarios. Los partidos de la selección suponen un partido al mes para el jugador. El año pasado fueron 17 y este van a ser 10. En dos años toca a un partido al mes. Dejemos de marear la perdiz y que no nos pasen la pelota a nosotros que bastante tenemos con lo nuestro", reflexionó.

También respondió el seleccionador a las críticas de los que creen que no defendió lo suficiente en sus declaraciones a Yamal tras las patadas que recibió ante Dinamarca.

"Si me decís que hay gente enfadada será así pero no lo he sentido. Simplemente me limito a explicar lo ocurrido porque algunos no entienden lo que es el fútbol. Defenderle, por supuesto, pero son los árbitros los que lo tienen que hacer aplicando el reglamento. Los jugadores tienen sus armas para detener a futbolistas tan buenos como Lamine", aseguró.

Por último, reconoció De la Fuente que no ha hablado con nadie del Barcelona ni tuvo presiones para tomar la decisión de dar descanso a Yamal y que regresara a casa a tratarse de su sobrecarga.

"Presión cero, no he hablado con nadie del Barcelona en ese sentido. Agradezco el gesto de un futbolista que no se encuentra fino y me dice, 'míster, no estoy para un partido importantísimo' que es para clasificarnos a cuartos de la Nations League. Pese a su juventud es tan maduro para decir que no se encuentra bien. Confío plenamente en él", sentenció. EFE