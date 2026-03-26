BSE Sensex 30 abrió con una tendencia al alza este 25 de marzo

Apertura alcista para el BSE Sensex 30, que inaugura la sesión del miércoles 25 de marzo con grandes incrementos del 1,63%, hasta los 75.273,45 puntos, tras la apertura. Respecto de fechas anteriores, el selectivo encadena dos jornadas consecutivas de números positivos.
En referencia a la rentabilidad de la última semana, el BSE Sensex 30 acumula una disminución 1,87%, de manera que en términos interanuales todavía mantiene una bajada del 3,01%. El BSE Sensex 30 se sitúa un 12,23% por debajo de su máximo del presente año (85.762,01 puntos) y un 3,54% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (72.696,39 puntos).