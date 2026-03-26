Apertura Nifty 50: mercado de la India comienza al alza este 25 de marzo

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Buen inicio de sesión para el Nifty 50, que inaugura la jornada del miércoles 25 de marzo con fuertes incrementos del 1,72%, hasta los 23.306,45 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Si comparamos la cifra con días pasados, el índice bursátil suma dos jornadas consecutivas en positivo.

Si consideramos los datos de la última semana, el Nifty 50 acumula un descenso 1,98% aunque, por el contrario, desde hace un año aún acumula una subida del 1,74%. El Nifty 50 se sitúa un 11,48% por debajo de su máximo del presente año (26.328,55 puntos) y un 3,53% por encima de su cotización mínima del año en curso (22.512,65 puntos).